Marieta Żukowska w roli Marty. O czym jest film "Próba łuku"?

Marieta Żukowska w filmie "Próba łuku" wciela się w główną bohaterkę. Marta, po latach wraca na wyspę Thassos, żeby odkryć wraz z ekipą filmową tajemnicę zaginięcia jej męża. Kamera towarzyszy bohaterce w odtwarzaniu wydarzeń. Marta nie potrafi opisać niektórych sytuacji, więc ekipa rekonstruuje je przed kamerą. To historia o wypartej prawdzie, granicach pamięci, wyobraźni i kłamstwa. O tym, że sposobem uwolnienia się od przeszłości jest świadome jej pożegnanie.

Marta to jest w ogóle dla mnie takie niesamowite imię. Budzi we mnie taką moc, mam wrażenie, że ma ją w sobie, w środku. Marta na początku "Próby łuku" jest rozchwiana, ale na szczęście dochodzi do tych najpiękniejszych momentów i najpiękniejszego momentu, czyli odpuszczenia - wyjaśnia aktorka w Kawce z....

Kawka z...Marietą Żukowską. "Nie umiałam odpuszczać"

Marieta Żukowska w rozmowie przyznaje, że sama musiała nauczyć się odpuszczać. Jak byłam młoda, nie umiałam. Jestem po szkole muzycznej, grałam na skrzypcach i często, teraz mówię, że byłam taką maszyną, która była nastawiona na sukces. Skrzypce to jest bardzo wymagający instrument. Wymaga niezwykłej precyzji, pokory, powtarzasz te takty godzinami. Jeden takt, drugi wracasz, jeden takt, drugi, trzeci, czwarty wracasz. To jest nieustanne bycie w jakimś procesie, szlifowaniu bycia doskonałym. Tego wymaga gra na skrzypcach. Szkoła muzyczna bardzo zaprogramowała mnie na taki efekt i bycie doskonałym - mówi aktorka. I dodaje, że zawód, który wybrała i zaczęła wykonywać w buncie, czyli aktorstwo wywróciło jej wszystko do góry nogami.

A teraz myślę, mając już za chwilę 43 lata w lipcu, potrafię odpuszczać to bardzo - stwierdza Marieta Żukowska w Kawce z....

Kawka z...Marietą Żukowską. "To była bardzo bliska mi osoba"

Aktorka w Kawce z... wróciła do jednego z bardzo trudnych momentów swojego życia. Gdy urodziła się jej córka, trzy tygodnie później zmarł jej tata. Nie miałam czasu na to, by przeżyć żałobę - wyznaje Marieta.

To była bardzo bliska mi osoba. Mój tata. Moje dzieciństwo właśnie było takie intelektualne, było z moim tatą. Dawał mi zawsze za przykład Marię Skłodowską-Curie. Mówił, że kobieta potrafi osiągnąć wszystko. Dawał mi taką siłę, że kobieta może, że jeżeli będzie intelektualistką, będzie czytać, to wiele osiągnie - wspomina aktorka.

Czy Marieta Żukowska miała w swoim życiu moment buntu? Jaki związek tworzy z Łukaszem Barczykiem, z którym pracowała przy filmie "Próba łuku" i jest związana prywatnie? Jaką jest mamą? Dlaczego nie chce wracać do przeszłości i nie tęskni za żadnym momentem swojego życia? O tym Marieta Żukowska opowiada w tym odcinku Kawki z....