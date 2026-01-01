Dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu poinformował PAP, że dziura w wale jest na metr szeroka i na 2,5 m. wysoka. "Woda wylewa się na pole kukurydzy, nie zagraża żadnym budynkom" - powiedział.

Naprawa wału przeciwpowodziowego

Wyrwę w wale naprawiają zawodowi strażacy i strażacy ochotnicy. Według dyżurnego naprawienie wału powinno się udać w najbliższym czasie.

Cofka na rzece Elbląg

W ostatnich dniach na rzece Elbląg doszło do zjawiska tzw. cofki, czyli wpychania w koryto rzeki wody z Zalewu Wiślanego. Z tego powodu ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w Elblągu, który jest już odwołany. Według map hydrologicznych IMGW poziom wody w rzece Elbląg wynosi 521 cm i utrzymuje się w stanie średnim.