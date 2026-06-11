Ewakuacja w Pentagonie. "Incydent z niebezpiecznymi materiałami"

Część pięter i korytarzy Pentagonu zamknięto, a z innych ewakuowano ludzi z powodu „incydentu z udziałem niebezpiecznych substancji” - podała w czwartek stacja CNN, powołując się na trzy źródła. Jak się potem okazało, był to fałszywy alarm.
Rzecznik resortu poinformował o wykryciu problemu z jakością powietrza, który wymagał podjęcia środków ostrożności do czasu ustalenia jego znaczenia i skali zagrożenia.
Wiele pięter w Pentagonie zamkniętych
Jak podała stacja CNN, powołując się na anonimowe źródła, "wiele pięter i korytarzy w Pentagonie zostało zamkniętych, a inne ewakuowano z powodu "incydentu z materiałami niebezpiecznymi'". Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził, że w czwartek systemy w gmachu "wykryły problem z jakością powietrza, który wymaga podjęcia środków ostrożności, dopóki nie określimy jego skali".
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Źródło PAP
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oprac. Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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