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Ewakuacja w Pentagonie. "Incydent z niebezpiecznymi materiałami"

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 17:43
[aktualizacja 44 minut temu]
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Pentagon
Pentagon/Shutterstock
Część pięter i korytarzy Pentagonu zamknięto, a z innych ewakuowano ludzi z powodu „incydentu z udziałem niebezpiecznych substancji” - podała w czwartek stacja CNN, powołując się na trzy źródła. Jak się potem okazało, był to fałszywy alarm.

Rzecznik resortu poinformował o wykryciu problemu z jakością powietrza, który wymagał podjęcia środków ostrożności do czasu ustalenia jego znaczenia i skali zagrożenia.

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Wiele pięter w Pentagonie zamkniętych

Jak podała stacja CNN, powołując się na anonimowe źródła, "wiele pięter i korytarzy w Pentagonie zostało zamkniętych, a inne ewakuowano z powodu "incydentu z materiałami niebezpiecznymi'". Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził, że w czwartek systemy w gmachu "wykryły problem z jakością powietrza, który wymaga podjęcia środków ostrożności, dopóki nie określimy jego skali". 

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Źródło PAP
Tematy: ewakuacjaUSAPentagon
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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