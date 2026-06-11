Ewakuacja w Pentagonie. "Incydent z niebezpiecznymi materiałami"

Rzecznik resortu poinformował o wykryciu problemu z jakością powietrza, który wymagał podjęcia środków ostrożności do czasu ustalenia jego znaczenia i skali zagrożenia.

Wiele pięter w Pentagonie zamkniętych

Jak podała stacja CNN, powołując się na anonimowe źródła, "wiele pięter i korytarzy w Pentagonie zostało zamkniętych, a inne ewakuowano z powodu "incydentu z materiałami niebezpiecznymi'". Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził, że w czwartek systemy w gmachu "wykryły problem z jakością powietrza, który wymaga podjęcia środków ostrożności, dopóki nie określimy jego skali".