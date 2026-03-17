"Dynamika rozwoju środków ataku, zwłaszcza systemów bezzałogowych, a także wyrafinowanie metod ich wykorzystania są takie, że żaden region Rosji nie może czuć się bezpieczny" - oświadczył Szojgu, cytowany przez rosyjskie media. Dodał, że w 2025 roku liczba ukraińskich ataków powietrznych na infrastrukturę w różnych rosyjskich regionach "wzrosła prawie cztery razy".

W ciągu trwającej już piąty rok inwazji Rosji na Ukrainę Kijów znacząco nasilił krajową produkcję sprzętu wojskowego. W ubiegłym roku wydatki na produkcję dronów w Ukrainie sięgnęły 775 mld hrywien, czyli ok. 17,7 mld dolarów.

W listopadzie 2025 roku Bloomberg nazwał Ukrainę "mocarstwem w dziedzinie dronów". Według tej agencji w ubiegłym roku Kijów użył ok. 4 mln różnego rodzaju dronów do ataków na rosyjskie cele na froncie i w głębi Rosji. Dla porównania, Stany Zjednoczone produkują około 100 tys. dronów - dodał Bloomberg.

"Inwazja Rosji na Ukrainę uczyniła drony najważniejszą i najefektywniejszą bronią sił ukraińskich" - ocenił w ubiegłym tygodniu "New York Times". Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy major Robert Browdi, "Madziar", powiedział amerykańskiemu dziennikowi, że "drony odpowiadają obecnie za ponad 90 proc. rosyjskich strat".