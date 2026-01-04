Najważniejsze zmiany

Od 1 lutego 2026 r. wykaz szczepień, które mogą być wykonywane w aptekach i finansowane (w całości lub częściowo) ze środków publicznych, został rozszerzony - do listy dołącza sześć nowych pozycji skierowanych do dorosłych (osób po 18. roku życia). Nowe pozycje to m.in. szczepienia przeciw ospie wietrznej, durowi brzusznemu, meningokokom (B i ACWY), żółtej gorączce oraz szczepionki skojarzone przeciw błonicy/tężcowi/krztuścowi/polio. Informację o obwieszczeniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Jakie szczepienia dołączają do listy?

ospa wietrzna (dla dorosłych 18+)

dur brzuszny (dla dorosłych 18+)

szczepionki skojarzone przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis (dla dorosłych 18+)

meningokoki typu B (dla dorosłych 18+)

meningokoki typu ACWY (dla dorosłych 18+)

żółta gorączka (febra) (dla dorosłych 18+)

Pełna lista - także tych szczepień, które już wcześniej były dostępne w aptekach (np. COVID-19, grypa, HPV, pneumokoki, kleszczowe zapalenie mózgu, RSV, WZW A/B, MMR, półpasiec) - została opublikowana w obwieszczeniu.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szczepień ochronnych

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie wykazu szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych. Dziennik Urzędowy MZ

Kto i na jakich zasadach może skorzystać?

Zasadniczo rozszerzenie dotyczy osób dorosłych - większość nowych pozycji jest przeznaczona dla osób po 18. roku życia (konkrety w obwieszczeniu).

Finansowanie może pochodzić z budżetu (NFZ/środki publiczne) - w praktyce oznacza to, że apteki będą mogły wykonywać te szczepienia i rozliczać je ze środków publicznych zgodnie z zasadami określonymi w obwieszczeniu i przepisach wykonawczych.

Jak umówić się na szczepienie w aptece i jak się przygotować?

Rejestracja: skontaktuj się z wybraną apteką - wiele punktów szczepień wymaga wcześniejszej rejestracji (telefonicznie lub online). Wywiad przedszczepienny: farmaceuta przeprowadzi krótki wywiad i sprawdzi przeciwwskazania (choroby przewlekłe, ciąża, alergie, przebieg immunizacji itp.). Dokumentacja: zabierz dokument tożsamości i, jeśli posiadasz, dokumentację potwierdzającą wcześniejsze szczepienia. Po szczepieniu: zwykle zaleca się krótki odpoczynek w punkcie (obserwacja), a w razie objawów niepożądanych kontakt z apteką lub lekarzem. Koszt/Refundacja: jeśli szczepienie jest finansowane publicznie zgodnie z obwieszczeniem, apteka powinna rozliczyć usługę ze środków publicznych - warto podczas rejestracji zapytać o warunki i ewentualne dopłaty.

Rzeczy, o których warto pamiętać

Nie każda apteka oferuje wszystkie wymienione szczepienia - dostępność zależy od lokalnego punktu szczepień, posiadanych preparatów i umów finansujących.

Niektóre szczepienia (np. żółta gorączka) mają specyficzne wymagania (np. potwierdzenie wskazań do podania, czy wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień) - farmaceuta poinformuje o szczegółach.

Jeśli masz choroby przewlekłe lub przyjmujesz leki immunosupresyjne - skonsultuj się najpierw z lekarzem.

FAQ - najczęściej zadawane pytania