Na koncie Białego Domu na platformie X zamieszczono krótkie nagranie z aresztu Metropolitan Detention Center, na którym widać wenezuelskiego polityka ubranego w czarne dresy, z czapką lub opaską na czole, idącego korytarzem w asyście dwóch przedstawicieli antynarkotykowej agencji DEA. Według telewizji NBC Maduro prawdopodobnie w poniedziałek stanie przed sądem i formalnie usłyszy zarzuty.

Maduro z zarzutami za zmowę narkoterroryzmu

Na Maduro i jego żonie - oraz trzem innym osobom z ich otoczenia, które pozostały na wolności - ciążą cztery zarzuty, w tym uczestnictwa w zmowie narkoterroryzmu. Były przywódca oskarżony jest o wieloletnie prowadzenie przemytu kokainy do USA, w tym w ramach współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za terrorystyczne: kolumbijskimi bojówkami FARC i ELN, meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas oraz wenezuelskim gangiem Tren de Aragua. Jeśli Maduro zostanie uznany za winnego, grozi mu kara od 30 lat więzienia do dożywocia.

Reklama

Maduro przed sądem tak jak Noriega i Hernandez

Reklama

Maduro będzie trzecim przywódcą obcego państwa, który odpowie przed amerykańskim sądem za przemyt narkotyków. Pierwszym był prezydent Panamy Manuel Noriega, którego aresztowano w 1990 r., również w wyniku amerykańskiej inwazji na ten kraj. Drugi to były prezydent Hondurasu Juan Orlando Hernandez, skazany na 45 lat więzienia za wspieranie przemytu kokainy do USA. W listopadzie Hernandez został ułaskawiony przez prezydenta USA Donalda Trumpa, który twierdził, że był on ścigany z pobudek ideologicznych przez administrację jego poprzednika Joe Bidena.

Wiceprezydentka objęła rządy w Wenezueli i potępia USA

W sobotę Sąd Najwyższy Wenezueli nakazał wiceprezydentce Delcy Rodriguez przejęcie tymczasowej władzy w kraju „w celu zagwarantowania ciągłości administracyjnej i kompleksowej obrony narodu”. Sędziowie nie orzekli jeszcze o trwałej nieobecności Maduro, co pociągnęłoby za sobą konieczność rozpisania przedterminowych wyborów w kraju w ciągu 30 dni. Podczas wystąpienia w wenezuelskiej telewizji Rodriguez w sobotę potępiła działania USA, twierdząc, że Maduro pozostaje prawowitym prezydentem, oraz domagając się powrotu porwanego przywódcy do kraju. Jednocześnie zadeklarowała, że Wenezuela chce „opartych na szacunku” relacji z USA i nie będzie niczyją kolonią.

Trump ma pomysł na prezydenturę w Wenezueli

Trump powiedział dziennikowi "New York Post", że stacjonowanie sił USA w Wenezueli nie będzie konieczne, jeśli Rodriguez będzie "robić to, czego chcą" USA. Dodał, że przedstawiciele jego administracji odbyli z Rodriguez wiele rozmów i polityczka "rozumie sytuację". Zadeklarował jednocześnie, że w przeciwnym przypadku USA są gotowe uruchomić drugą falę uderzeń na Wenezuelę.

"Nie" Trumpa dla noblistki Marii Coriny Machado

Na wcześniejszej konferencji prasowej Trump sugerował, że nie opowiada się za objęciem władzy przez opozycję i jej przywódczynię, laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla Marię Corinę Machado. "Byłoby jej bardzo trudno zostać przywódczynią. Nie ma poparcia ani szacunku w kraju. Jest bardzo miłą kobietą, ale brakuje jej szacunku" - ocenił.