Według Reutersa Rodriguez pojawiła się w wyemitowanym wcześniej w sobotę nagraniu w telewizji państwowej, w którym domagała się dowodów na to, że Maduro i jego żona Cilia żyją.

Rosyjska agencja TASS, którą cytuje Reuters, przekazała natomiast wypowiedź Ławrowa, zgodnie z którą wiadomość, jakoby Rodriguez przebywała w Rosji, jest fałszywa. Rosyjskie media dodały, że Ławrow rozmawiał telefonicznie z Delcy Rodriguez i zapewnił ją o "solidarności w obliczu zbrojnej agresji".

Wiceprezydentka Wenezueli w Rosji? Moskwa dementuje doniesienia Reutersa

Według Reutera, która powołała się w tym wypadku na trzy niezależne źródła, w stolicy Wenezueli Caracas pozostaje brat Delcy Rodriguez, Jorge, który jest przewodniczącym wenezuelskiego parlamentu. Reuters podkreślił, że od czasu rozpoczęcia amerykańskiej operacji szef Zgromadzenia Narodowego nie pojawił się publicznie.