Według Reutersa Rodriguez pojawiła się w wyemitowanym wcześniej w sobotę nagraniu w telewizji państwowej, w którym domagała się dowodów na to, że Maduro i jego żona Cilia żyją.
Rosyjska agencja TASS, którą cytuje Reuters, przekazała natomiast wypowiedź Ławrowa, zgodnie z którą wiadomość, jakoby Rodriguez przebywała w Rosji, jest fałszywa. Rosyjskie media dodały, że Ławrow rozmawiał telefonicznie z Delcy Rodriguez i zapewnił ją o "solidarności w obliczu zbrojnej agresji".
Wiceprezydentka Wenezueli w Rosji? Moskwa dementuje doniesienia Reutersa
Według Reutera, która powołała się w tym wypadku na trzy niezależne źródła, w stolicy Wenezueli Caracas pozostaje brat Delcy Rodriguez, Jorge, który jest przewodniczącym wenezuelskiego parlamentu. Reuters podkreślił, że od czasu rozpoczęcia amerykańskiej operacji szef Zgromadzenia Narodowego nie pojawił się publicznie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję