Gazeta krytykuje operację prezydenta Donalda Trumpa wobec Wenezueli i podkreśla, że choć reżim Maduro był niedemokratyczny, brutalny i sprzyjał destabilizacji zachodniej półkuli, to "jeśli z amerykańska polityka zagraniczna z ubiegłego stulecia można wyciągnąć jakąś ważną lekcję, to jest nią ta, że próba obalenia nawet najbardziej godnego pożałowania reżimu może pogorszyć sytuację".

Dziennik wskazuje na przykład destabilizacji po obaleniu reżimów w Afganistanie i Iraku oraz rezultaty podobnych działań w Ameryce Łacińskiej, w tym Chile, Kubie, Gwatemali i Nikaragui.

"Nielegalne i nierozsądne". New York Times miażdży atak Trumpa na Wenezuelę

Według "NYT" Trump podjął te działania bez wiarygodnego i spójnego uzasadnienia. Gazeta oceniła uzasadnianie ataku "narkoterroryzmem" za "szczególnie absurdalne", bo Wenezuela nie jest znaczącym źródłem fentanylu i innych narkotyków będących przyczyną śmierci z przedawkowań w USA, a kokaina z Wenezueli trafia głównie do Europy.

Dziennik przypomniał też, że Trump niedawno ułaskawił byłego prezydenta Hondurasu Juana Orlando Hernandeza, skazanego przez amerykański sąd na 40 lat więzienia za czołową rolę w przemycie ogromnych ilości kokainy do USA.

Zdaniem "NYT", rzeczywisty powód ataku mógł być zawarty w opublikowanej w grudniu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, określającej półkulę zachodnią jako amerykańską strefę wpływów w myśl XIX-wiecznej doktryny Monroe'a, którego dopełnienie ma stanowić polityka Trumpa.

"Wenezuela stała się najwyraźniej pierwszym krajem poddanym temu współczesnemu imperializmowi, co stanowi niebezpieczne i nielegalne podejście do miejsca Ameryki na świecie. Działając bez cienia międzynarodowej legitymacji, ważnego legitymacji prawnej czy poparcia w kraju, Trump ryzykuje, że da pretekst autorytarnym rządom w Chinach, Rosji i innych krajach, pragnącym dominować nad własnymi sąsiadami" - napisała rada redakcyjna "NYT".

Zaznaczono, że działania Trumpa są nielegalne, bo konstytucja wymaga, by wszelkie akty wojny uzyskały zgodę Kongresu. Wskazuje, że nawet George W. Bush uzyskał taką zgodę na swoją inwazję Iraku.

"Trump nie przedstawił jeszcze spójnego wyjaśnienia swoich działań w Wenezueli. Bez uzasadnionych powodów pcha nasz kraj w stronę kryzysu międzynarodowego. Jeśli Trump chce twierdzić inaczej, konstytucja wyraźnie określa, co musi zrobić: zwrócić się do Kongresu. Bez zgody Kongresu jego działania naruszają prawo Stanów Zjednoczonych" - podsumował "NYT".