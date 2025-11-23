Początek dnia i podział pogody

Niedzielny poranek rozpocznie się pochmurnie i śnieżnie na całym obszarze południowo-wschodnim. W pozostałych regionach kraju opady nie wystąpią, jednak lokalnie warunki utrudniają gęste mgły i zamglenia. W ciągu dnia prognozowany jest wyraźny podział pogody w Polsce. Obszar obejmujący pas od Pomorza, Warmii, przez Kujawy, Wielkopolskę, aż po Ziemię Lubuską i Dolny Śląsk będzie cieszył się bezchmurnym niebem i słońcem, bez opadów.

Warunki atmosferyczne w ciągu dnia

W przeciwieństwie do zachodniej części kraju, na pozostałym obszarze przeważać będzie zachmurzenie duże i całkowite z występującymi przelotnymi opadami śniegu. W miarę upływu godzin, strefa opadów śniegu przesunie się z południowo-wschodniej Polski w kierunku centrum, Mazowsza i Podlasia. Przejście tej strefy może skutkować utworzeniem kilkucentymetrowej pokrywy śnieżnej. Będzie to dzień bardzo zimny. Maksymalna temperatura wyniesie około -3 do -1 stopnia Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie, natomiast na pozostałym obszarze utrzyma się w granicach 0 do 1 stopnia Celsjusza. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Ekstremalnie zimna noc

Noc przyniesie zanikające opady śniegu, które mogą pojawić się w pasie rozciągającym się od Podkarpacia, Ziemi Świętokrzyskiej, przez Lubelszczyznę, aż po północny wschód. Nad ranem przelotny śnieg jest również możliwy na zachodzie. W innych regionach opady nie są przewidywane, jednak należy spodziewać się tworzenia gęstych mgieł i zamgleń, które będą osadzać szadź i znacznie ograniczać widzialność, lokalnie nawet do 200 metrów. W całym kraju ściśnie mróz, który miejscami okaże się bardzo solidny. Temperatura spadnie do około -15 stopni Celsjusza na Podhalu, -11 stopni Celsjusza w Małopolsce, a na przeważającym obszarze wyniesie od -7 do -5 stopni Celsjusza. Najcieplej (choć nadal mroźnie) będzie na Podlasiu i nad samym morzem, gdzie termometry wskażą -4 do -3 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, z nieco większą siłą w górach.