"Paszport Zbigniewa Z. został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego na wniosek Prokuratury Krajowej. Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością" - poinformował na X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Gdzie jest Zbigniew Ziobro?

Zbigniew Ziobro jest za granicą. Najpierw przebywał w Budapeszcie, a ostatnio w Brukseli. Nie zadeklarował, ani czy chce wystąpić na Węgrzech, ani czy wróci do Polski. Prokuratura, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, wystąpiła o unieważnienie mu paszportu oraz paszportu dyplomatycznego w połowie listopada. 22 grudnia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotów rozpatrzy wniosek o aresztowanie Ziobry.

Ziobro bez immunitetu

Sejm uchylił immunitet Ziobrze i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz ewentualne aresztowanie 7 listopada br., w związku z zarzucanymi nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Tego samego dnia, kilka godzin później, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów oraz o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW.

Bardzo poważne zarzuty ciążą na Zbigniewie Ziobrze

Prokurator uzyskał materiał dowodowy, wskazujący na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Ziobrę łącznie 26 przestępstw, a zarzuty, które chce on przedstawić Ziobrze dotyczą m.in. złożenia i kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu lat, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze". Jak mówił rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, łącznie zarzuty wobec Ziobry, w tym dotyczące współdziałania przy udzielaniu dotacji podmiotom nieuprawnionym, obejmują kwotę ponad 143 mln zł.