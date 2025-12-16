We wtorek podczas konferencji prasowej w Warszawie przedstawiono dane z Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce "Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia" Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC za 2024 rok. Wynika z nich, że wskaźnik dominicantes, czyli osób chodzących w niedzielę do kościoła, wynosił 29,6 proc. To wzrost o 0,57 p. proc. do roku 2023, kiedy wynosił 29,2 proc. (2022 r. – 29,5 proc., 2021 r. – 28,3 proc.).

Ile osób w Polsce przystępuje do komunii?

Wzrósł także wskaźnik communicantes, czyli przystępujących do komunii św. Wyniósł 14,6 proc., co stanowi wzrost o 0,64 p. proc. do 2023 r., kiedy wynosił 14 proc. (2022 – 13,9 proc., 2021 r. – 12,9 proc.). Według autorów rocznika w 2024 r. najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej (62,3 proc.), a najniższy w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (17,59 proc.). W archidiecezji warszawskiej wyniósł 19,85 proc.

Według rocznika udział procentowy kobiet w liturgii w 2024 r. wyniósł 59,09 proc., a mężczyzn 40,91 proc. W miejskich parafiach wskaźnik dominicantes wyniósł 29,56 proc., miejsko-wiejskich 19,25 proc., zaś wiejskich 51,19 proc.

Communicantes względny, czyli statystyczny wskaźnik informujący o procencie osób przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnych mszy względem liczby osób na niej obecnych, wyniósł 49,5 proc. Oznacza to, że prawie co druga osoba obecna na liturgii przyjmuje Komunię św., podczas gdy w 2015 r. było to 43 proc. – wskazał ISKK.

Ilu uczniów chodzi na religię?

W roku szkolnym 2024/2025 w lekcjach religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczestniczyło 75,6 proc. uczniów. Najwyższa frekwencja była w diecezji tarnowskiej, a najmniejsza w archidiecezji warszawskiej – wynika z zaprezentowanych we wtorek danych Rocznika Statystycznego Kościoła.

Sakrament bierzmowania w 2024 r. przyjęło niespełna 213 tys. osób, co stanowi spadek o 27,6 p. proc. w stosunku do roku 2023. Sakrament małżeństwa został udzielony 68,3 tys. parom, co stanowi spadek o 11,6 p. proc. w stosunku do 2023 r. Najwięcej tych sakramentów udzielono w archidiecezji krakowskiej (4297), a najmniej w diecezji drohiczyńskiej (634)