Pod koniec listopada Konferencja Episkopatu Polski przekazała, że nowym arcybiskupem metropolitą krakowskim będzie kard. Grzegorz Ryś, dotychczasowy metropolita łódzki. Wyznaczył go papież Leon XIV. Oznacza to koniec rządów abpa Marka Jędraszewskiego w krakowskim Kościele, ponieważ duchowny przechodzi na emeryturę. Abp Marek Jędraszewski ma 76 lat. W lipcu 2024 roku złożył na ręce papieża rezygnację z pełnionego urzędu metropolity krakowskiego.

Jędraszewski dostanie "emeryturę pięciogwiazdkową"

Abp Marek Jędraszewski rozpoczyna "jesień życia", która - jak mówią krakowscy księża - będzie "luksusowa". Metropolita dostanie emeryturę pięciogwiazdkową, jakby był generałem, a nawet nie został kardynałem - powiedział jeden z krakowskich księży w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Ingres kard. Grzegorza Rysia na metropolitę krakowskiego odbędzie się 20 grudnia. Cieszą się duchowni skonfliktowanych z odchodzącym metropolitą abp. Markiem Jędraszewskim. Nastało Boże Narodzenia i Wielkanoc naraz - skomentował w rozmowie z "GW" ksiądz, który po skardze na Jędraszewskiego został usunięty z probostwa.

Jędraszewski "miał na sobie ornaty warte 30 tysięcy zł"

Dodaje jednak, że "metropolita i jego ekipa okopali się w parafii św. Floriana, a arcybiskup będzie żył luksusowo z ogromną emeryturą wypłacaną przez krakowską kurię, czyli nas wszystkich katolików, duchownych i świeckich".

Jak twierdzą informatorzy "GW" abp Jędraszewski lubi luksus.Jego wszystkie szaty liturgiczne to haute couture… Policzyliśmy z innym księdzem, że podczas procesji Bożego Ciała miał na sobie ornaty warte ze 30 tysięcy złotych -stwierdził jeden z księży.

Ile wynosi emerytura abpa Marka Jędraszewskiego?

Według informatorów "GW" emerytura abpa Jędraszewskiego będzie bardzo wysoka i może wynosić nawet 25 tysięcy zł. Na świadczenie składa się:

świadczenie ZUS (z tytułu pracy akademickiej na UAM),

dodatek z Funduszu Kościelnego oraz świadczeń kościelnych.

Kościelne prawo gwarantuje biskupowi także m.in. "odpowiednie mieszkanie", emeryturę "nie mniejszą niż wynagrodzenie pobierane z diecezji przed przejściem w stan spoczynku", pełne wyżywienie, opłaty za media, opiekę medyczną oraz zatrudnienie jednej osoby do pomocy.