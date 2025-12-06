"Staruch" dostał dwuletni zakaz stadionowy

"Staruch" od lat jest nieformalnym szefem najzagorzalszych kibiców Legii Warszawa. Mężczyzna pełni rolę tzw. "gniazdowego" i na stadionie przy Łazienkowskiej oraz na wyjazdach prowadzi doping kibiców ze stolicy.

Jednak od prawie dwóch miesięcy ultrasi Legii są pozbawieni swojego lidera. "Staruch" zniknął z trybun. Sąd w Lublinie skazał szefa najzagorzalszych kibiców Legii za "przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności" w czasie meczu z Motorem. Za ten czyn dostał dwuletni zakaz stadionowy.

Wiadomo, kiedy prezydent Nawrocki zajmie się ułaskawieniami

"Staruch" w sobotni wieczór dodzwonił się do studia "Kanału Zero" i w programie na żywo zapytał prezydenta Nawrockiego, czy może liczyć na ułaskawienie.

Karol Nawrocki podkreślił, że zna sprawę. Głowa naszego państwa nie powiedziała jaką podejmie decyzję, kiedy na jego biurku pojawi się prośba o ułaskawienie od "Starucha". Prezydent RP zapowiedział, że aktami łaski zajmie się na początku roku.

Prezydent został zapytany o prawo łaski dla Ziobry

W dalszej części programu Krzysztof Stanowski, który prowadził rozmowę z prezydentem Nawrockim zapytał go, czy ułaskawi byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro.

W tym przypadku najważniejszy mieszkaniec Pałacu Prezydenckiego podkreślił, że obawia się, że Ziobro aktualnie nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce. Karol Nawrocki jednocześnie zaznaczył, że Ziobro nie jest osobą skazaną i nie będzie "gdybał", co może stać się w przyszłości.