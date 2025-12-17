Rosjanin zaczął startować w barwach Słowenii

Fiedosiejew skrytykował wojnę tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji na Ukrainę. W 2023 roku zmienił narodowe barwy. Przyjął obywatelstwo Słowenii i zaczął startować w zawodach pod flagą tego państwa.

W Rosji dobrze znają historię II Wojny Światowej. Teraz wszystko wygląda podobnie. To nie jest kraj demokratyczny. Z każdym dniem sytuacja się pogarsza - powiedział szachista tuż po wybuchy wojny.

Reżim Putina zemścił się na szachiście

Po tych słowach Fiedosiejew został w Rosji uznany za zdrajcę. Na tym się nie skończyło. Teraz reżim kierowany przez Władimira Putina zemścił się na sportowcu. Minister sportu podpisał decyzję na mocy której szachista został pozbawiony wszystkich laury zdobytych w ojczyźnie. Michaił Diegtiariew odebrał 30-latkowi tytuł mistrza sportu z 2012 roku, a także krajowego arcymistrza z 2014 roku.

Fiedosiejew zdobył mistrzostwo Rosji

Fiedosiejew aktualnie zajmuje 30. miejsce w rankingu FIDE. Rosjanin reprezentujący Słowenię w swoim CV może się pochwalić złotym medalem zdobytym na Mistrzostwach Europy do lat 18 (2013 rok), brązowymi krążkami Mistrzostw Europy z 2014 i Mistrzostw Świata U-20, a także tytułem mistrza Rosji z 2011 roku.