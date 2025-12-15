Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada. Gwiazda chorowała na raka. O jej śmierci poinformował we wzruszającym wpisie jej mąż, Robert Wolański. "Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze" - napisał.

Ostatnie pożegnanie Agnieszki Maciąg

"Ostanie pożegnanie z Agnieszką odbędzie się w poniedziałek 15 grudnia o godzinie 11:00 w Warszawie, na Cmentarzu Powązki Wojskowe. Będziemy wdzięczni za odprowadzenie jej w duchu spokoju, Miłości i szacunku dla Agnieszki oraz jej bliskich. Niech jej dusza wejdzie do Światła w Pełni Szczęścia. Z wdzięcznością Robert Wolański z rodziną" - napisał jej mąż, informując o pogrzebie.

Reklama

Poruszająca, wyjątkowa ceremonia

Na urnie, w której złożono prochy Agnieszki Maciąg, widniał napis: "Od Ciebie przyszłam i do Ciebie wracam". Ceremonia pogrzebowa była świecka i prowadziły ją kobiety przez kobiety. Zgromadzeni żałobnicy usłyszeli poruszające słowa: "Miłość wypełniała całe życie Agnieszki, podróże po świecie ustępowały podróżom po świecie wewnętrznym". Bliscy Agnieszki Maciąg w trakcie uroczystości wyświetlili pokaz zdjęć ze zmarłą. Wówczas jeden z uczestników pogrzebu podkreślił, że zmarła 56-latka "nigdy nie była gwiazdą", bo "była mamą, żoną siostrą; była Agnieszką". Na cmentarzu pojawili się, obok rodziny Agnieszki Maciąg, jej znajomi i przyjaciele. Wśród żałobników można było zobaczyć m.in. Monikę Olejnik, Piotra Adamczyka i Karolinę Szymczak czy Oliviera Janiaka z Karoliną Malinowską.