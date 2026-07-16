"Jednoznacznie i stanowczo potępiam akty przemocy, przestępstwo popełnione przez obywateli Ukrainy w Bytowie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tak brutalnych działań w cywilizowanym społeczeństwie. Nikt nie ma prawa odbierać życia innemu człowiekowi!" - skomentował na X Wasyl Bodnar.

"W państwie prawa, którym jest Polska, każdy powinien ponieść sprawiedliwą karę za popełnione przestępstwo, po udowodnieniu jego winy. Składamy szczere współczucia rodzinie zmarłego obywatela Polski. Życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia poszkodowanej kobiecie" - dodał ambasador Ukrainy.

Tragedia w centrum Bytowa

W centrum Bytowa grupa trzech mężczyzn w wieku 28, 30 i 37 lat brutalnie pobiła 36-letniego mężczyznę oraz towarzyszącą mu 44-letnią kobietę. 36-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala, gdzie po dwóch dniach zmarł. Według mediów, w tle dramatu mogło być nieporozumienie związane z kobietą.

Ukraiński konsulat w Gdańsku wydał oświadczenie

Na tragedię zareagował także ukraiński konsulat w Gdańsku. "Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku jest wstrząśnięty tragicznym wydarzeniem, do którego doszło 9 lipca 2026 r. w Bytowie. W wyniku brutalnego pobicia życie obywatela polskiego zostało tragicznie przerwane, a inna osoba doznała ciężkich obrażeń ciała. (...) Kategorycznie potępiamy wszelkie przejawy przemocy. Takie okrutne czyny nie mają uzasadnienia w cywilizowanym społeczeństwie. Nikt nie ma prawa pozbawiać nikogo życia. W imieniu Konsulatu Generalnego i całej społeczności ukraińskiej składamy najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i bliskim zmarłego" - czytamy.