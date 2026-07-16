Dziennik Gazeta Prawana logo

Kolejna afera na Węgrzech. Fidesz "na drodze ku politycznej zagładzie"

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
17 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Peter Magyar
Peter Magyar/Agencja Gazeta
Upadek Fideszu nabiera tempa, partia wkroczyła na drogę ku politycznej zagładzie, podzielając los wielu ugrupowań z lat 90. - ocenił we wpisie na X premier Węgier Peter Magyar, komentując rezygnację z mandatu posła byłego szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjarto.

W środę minister spraw zagranicznych w rządzie byłego premiera Viktora Orbana zrzekł się mandatu poselskiego i objął stanowisko kierownicze w chińskim koncernie BYD, produkującym samochody elektryczne.

"Znaczne węgierskie dotacje państwowe"

Szijjarto, który przez blisko 12 lat pełnił funkcję szefa węgierskiej dyplomacji, ogłosił, że otrzymał "wyjątkowo prestiżową ofertę" od czołowego światowego producenta aut elektrycznych, dotyczącą objęcia "stanowiska o zasięgu międzynarodowym". Polityk zasiadał w węgierskim parlamencie od 2002 roku.

"Upadek Fideszu, dotychczasowej partii rządzącej, nabiera tempa. Peter Szijjarto, były minister spraw zagranicznych – od dawna oskarżany o działanie w interesie obcych podmiotów – ogłosił dziś oficjalnie, że wycofuje się z polityki, by objąć stanowisko w chińskiej firmie, dla której wcześniej wynegocjował znaczne węgierskie dotacje państwowe” - skomentował Magyar.

Fidesz "na drozie ku politycznej zagładzie"

"Kluczowi politycy Fideszu jeden po drugim opuszczają tonący okręt"- stwierdził premier, dodając, że "partia wkroczyła właśnie na drogę ku politycznej zagładzie, podzielając los wielu ugrupowań z lat 90.”.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: WęgryPeter MagyarFidesz
Powiązane
Peter Magyar
Ważne ogłoszenie Petera Magyara. Węgry kończą z dekretem Viktora Orbana
Spotkanie szefa SG WP z szefami obrony pa?stw V4
Węgry odcinają się od Rosji. "Próbowali infiltrować kraj tylnymi drzwiami"
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro opuścił Węgry? Nieoficjalne informacje to potwierdzają, jest też zdjęcie
oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKolejna afera na Węgrzech. Fidesz "na drodze ku politycznej zagładzie" »
Zobacz
|
07 zgłoś się
Nie chcieli zagrać w tym kultowym serialu PRL. Bali się syndromu Klossa
Lampa V16 na dachu samochodu
Nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Lampa V16 zamiast trójkąta, za brak 800 zł kary
Foxtron na stoisku biura Pininfarina
Polski samochód za 65 000 zł. Znamy planowane ceny Izery. Rząd ma plan na sukces fabryki
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Kiedy wykopać czosnek ozimy?
Kiedy wykopać czosnek ozimy? Po czym poznać, że czosnek jest dojrzały? Co zrobić z czosnkiem po wykopaniu z ziemi?
Nowy Volkswagen ID. Cross
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj