Dziennik Gazeta Prawana logo

Putin wskazał kraj przyjazny Rosji. "Nasze więzi są coraz mocniejsze"

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:16
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Putin wskazał kraj przyjazny Rosji. "Nasze więzi są coraz mocniejsze"
Putin wskazał kraj przyjazny Rosji. "Nasze więzi są coraz mocniejsze"/PAP/EPA
Władimir Putin jest bardzo zadowolony ze swojej wizyty w Kazachstanie. Przywódca Rosji z prezydentem Kasymem-Żomartem Tokajewem nie tylko zawarli nowe umowy gospodarze, ale jak zdradził dyktator z Kremla oba kraje zacieśniły więzi sportowe.

Kazachstan ściśle związany z Rosją

Rosyjscy sportowcy po wybuchu wojny w Ukrainie zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji. Tylko nieliczni z nich są dopuszczani do startów na światowych arenach. Jednym z krajów, który nie widzi nic złego w rywalizacji z Rosjanami jest Kazachstan.

Dla Ukraińców jest zdrajcą i wrogiem numer jeden po Putinie. Znów im podpadł
Dla Ukraińców jest zdrajcą i wrogiem numer jeden po Putinie. Znów im podpadł

Współpracę obu państw w zakresie sportu potwierdziła ostatnia wizyta Putina w Kazachstanie. Nasze sportowe więzi są coraz mocniejsze i rozszerzają się - podkreślił przywódca Rosji.

10 mln euro w puli nagród "Games of the Future"

Putin przypomniał, że Kazachstan będzie gospodarzem "Games of the Future". Oczywiście do udziału w imprezie zostaną dopuszczeni reprezentanci Rosji.

"Games of the Future" to połączenie sportów tradycyjnych i e-sportu. Łączna suma nagród w tegorocznej edycji wyniesie 10 mln dolarów. Impreza w stolicy Kazachstanu - Astanie - rozpocznie się 18 lipca i potrwa do 1 sierpnia.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: RosjaWładimir PutinPutinKazachstan
Powiązane
Kolejny cios dla Rosji i kremlowskiej propagandy. Putin będzie wściekły
Kolejny cios dla Rosji i kremlowskiej propagandy. Putin będzie wściekły
Putin i Łukaszenka mogą pić szampana. Sankcje nałożone na Rosję i Białoruś zniesione ze skutkiem natychmiastowym
Putin i Łukaszenka mogą pić szampana. Sankcje nałożone na Rosję i Białoruś zniesione ze skutkiem natychmiastowym
Putin i Łukaszenka otwierają szampany. Rosjanie i Białorusini wracają na światowe salony
Putin i Łukaszenka otwierają szampany. Rosjanie i Białorusini wracają na światowe salony
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPutin wskazał kraj przyjazny Rosji. "Nasze więzi są coraz mocniejsze" »
Zobacz
|
Stacja paliw Orlen pakiet CPN rząd
Od 1 czerwca koniec limitów cen na stacjach? Rząd zdecydował. Tyle zapłacisz za benzynę 95 i LPG
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
kobieta planuje urlop, wakacje
Trudny quiz. Każdy z wynikiem 10/10 ma tytuł mistrza ortografii
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj