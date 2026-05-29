Kazachstan ściśle związany z Rosją

Rosyjscy sportowcy po wybuchu wojny w Ukrainie zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji. Tylko nieliczni z nich są dopuszczani do startów na światowych arenach. Jednym z krajów, który nie widzi nic złego w rywalizacji z Rosjanami jest Kazachstan.

Współpracę obu państw w zakresie sportu potwierdziła ostatnia wizyta Putina w Kazachstanie. Nasze sportowe więzi są coraz mocniejsze i rozszerzają się - podkreślił przywódca Rosji.

10 mln euro w puli nagród "Games of the Future"

Putin przypomniał, że Kazachstan będzie gospodarzem "Games of the Future". Oczywiście do udziału w imprezie zostaną dopuszczeni reprezentanci Rosji.

"Games of the Future" to połączenie sportów tradycyjnych i e-sportu. Łączna suma nagród w tegorocznej edycji wyniesie 10 mln dolarów. Impreza w stolicy Kazachstanu - Astanie - rozpocznie się 18 lipca i potrwa do 1 sierpnia.