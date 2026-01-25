Krystyna Pawłowicz to kontrowersyjna postać polskiej polityki. Była posłanka PiS zamieściła w niedzielę, 25 stycznia post w sieci. Opisała w nim swoje spotkanie z wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Krystyna Pawłowicz kontra WOŚP

Niedziela to 34. finał akcji, której pomysłodawcą jest Jurek Owsiak. Nie wszyscy wspierają to, co robi. Wśród nich jest wielu polityków prawicy. Jedną z takich osób jest Krystyna Pawłowicz.

Była polityczka PiS "pochwaliła się" w sieci, że w niedzielę po mszy świętej "wyprosiła z terenu kościoła" wolontariuszy, którzy pojawili się na terenie jej parafii.

Krystyna Pawłowicz wyprosiła wolontariuszy. "Stanęłam z puszką"

Było to kilku wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, których Pawłowicz nazwała "osobami od imprezy" Jerzego Owsiaka. Nie tylko wyprosiła ich z terenu kościoła, ale sama, jak wynika z wpisu, złapała za puszkę. Na co postanowiła zbierać?

"Razem z dwoma innymi osobami stanęłam z puszką, by zebrać środki na pomoc rodzinom z Parafii, którym pożar w bloku całkowicie zniszczył mieszkania" - poinformowała Krystyna Pawłowicz. Dodała, że "cała zebrana kwota idzie na pomoc".

Jurek Owsiak tak reaguje na hejt

Hejterów i przeciwników Jerzego Owsiaka nie brakuje. Negatywnych komentarzy przybywa właśnie przy okazji kolejnych finałów. Nawet najbardziej obrzydliwy hejt czy oskarżenie i tak nie zmienią tego, że to, co robisz, robisz z fantastyczną ekipą ludzi i to ma wymiar rzeczywisty - mówił Jerzy Owsiak w wywiadzie dla Gazeta.pl w 2019 roku.