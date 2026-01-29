W niedzielę, 25 stycznia odbył się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano ponad 183 miliony złotych. Jak co roku akcję wsparło wielu celebrytów a także polityków. Wśród nich zabrakło obecnego prezydenta.

Karol Nawrocki nie wsparł WOŚP

Karol Nawrocki w przeciwieństwie do swojego poprzednika, czyli Andrzeja Dudy, nie przeznaczył na aukcję żadnego przedmiotu. Pytany, na kogo wpłaci pieniądze, odpowiedział, że na Caritas.

Decyzję prezydenta wyjaśnił również Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, w rozmowie z Radiem Zet. Powiedział, że Karol Nawrocki unika wspierania WOŚP, ponieważ Jurek Owsiak zbyt mocno angażuje się w politykę.

Jurek Owsiak komentuje brak wsparcia od prezydenta

Szef WOŚP odpowiedział na te słowa w programie "Kropka nad i". Monika Olejnik przypomniała słowa szefa Kancelarii Prezydenta. Zapytała Owsiaka o zarzuty dotyczące "upolitycznienia" jego akcji charytatywnej oraz fundacji. Słowo "upolityczniona" możemy dokleić w każdym momencie, kiedy po prostu nie chcemy w tym brać udziału - odpowiedział Owsiak. Monika Olejnik zapytała, czy Karol Nawrocki to pierwszy prezydent, który nie wsparł WOŚP. Nawet nie chcę tego komentować, to jest świat tak dla mnie niedotykalny teraz, że w ogóle nie zaprzątam sobie tym głowy - wyznał Owsiak.

Jerzy Owsiak odpiera zarzuty

Zaprzeczył także oskarżeniom dotyczącym wzbogacania się na zbiórkach. 34 lata tworzymy fundację, nie ma nad nami żadnej szklanej kopuły. Gdyby były jakiekolwiek nieczyste sytuacje, to już dawno by to wyciekło. Fundacja jest cały czas sprawdzana przez odpowiednie organy, składamy sprawozdania. Nie moglibyśmy robić kolejnych zbiórek, jeśli się nie rozliczylibyśmy się m.in. z resortem zdrowia. Ja nie żyję w żadnej willi - stwierdził Owsiak.