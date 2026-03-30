Jerzy Owsiak ogłosił tegoroczny wynik 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak przekazał, udało się zebrać 263 477 929,83 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie gastroenterologii dziecięcej. Jak się okazuje nie udało się WOŚP pobić rekordu z poprzednich lat, który wyniósł około 290 mln zł.

Jerzy Owsiak ogłosił wyniki tegorocznego finału WOŚP

W dniu 25 stycznia, podczas 34. Finału WOŚP podano deklarowany wynik - 183 231 782 zł. Podczas konferencji prasowej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w Warszawie ogłoszony końcowy wynik zbiórki.

W tym roku w wydarzeniu wzięło udział 120 tys. wolontariuszy, zrzeszonych w 1681 sztabach w Polsce i na świecie.

34. Finał WOŚP. Ile zebrano pieniędzy?

WOŚP wybrał gastroenterologię dziecięcą, ze względu na coraz większą liczbę pacjentów.

Finał akcji odbył się na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie. WOŚP zebrał przez 34 lata działalności ponad 2,6 mld zł. Najwyższą kwotę jaką zebrano podczas 33. Finału było ok. 290 mln zł). W tym roku udało się zebrać 263 477 929,83 złotych.