25 stycznia 2026 WOŚP grała, y wesprzeć diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Hasło to: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Premier ogłosił wynik

Aukcja charytatywna premiera Donalda Tuska na rzecz 34. Finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakończyła się w czwartek przed południem. Zwycięzca licytacji zapłacił 700 tys. 250 zł za złote korki piłkarskie z napisem "Donald Tusk" oraz spotkanie z szefem rządu w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o zakończeniu licytacji podzielił się Donald Tusk w mediach społecznościowych. "Piękny wynik! Wszystko na zdrowe brzuszki polskich dzieci. Dzięki!" - napisał na platformie X, dołączając zrzut ekranu z zakończonej aukcji.

Ktoś zaoferował 700 tys. w ostatniej chwili

Co ciekawe, aukcja WOŚP Donalda Tuska mocno urosła w ostatnich godzinach - od soboty 7 lutego kwota wynosiła "zaledwie" 126 tys. zł. Kilka godzin przed końcem nieznana osoba zaoferowała ponad pół miliona a następnie licytujący na kilka minut przed końcem aukcji przelicytowali kwotę do ponad 700 tys. zł.

Ich wyprzedził Donald Tusk

Kwota osiągnięta przez aukcję WOŚP premiera pozostaje najwyższą spośród wszystkich wystawionych dotychczas ofert. W momencie zakończenia licytacji drugie miejsce zajmowała aukcja Omeny Mensah i Rafała Brzoski, obejmująca spotkanie z darczyńcami, wyceniona na 340 tys. zł. Wysoko uplasowała się także aukcja sportowa Igi Świątek, obejmująca rakietę tenisową oraz ręcznik z wygranego przez nią Wimbledonu 2025, która osiągnęła 136 tys. zł.

Tyle zebrano już na WOŚP w 2026 r.

25 stycznia zebrano na WOŚP 183 mln zł. Ostateczny wynik zbiórki, który tradycyjnie jest wyższy od kwoty ogłoszonej w dniu finału, Orkiestra zaprezentuje pod koniec marca.