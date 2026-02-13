Podczas konferencji prasowej w siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wicepremier Kosiniak-Kamysz został zapytany o budowę bazy wojsk amerykańskich w Polsce. "Baza w Redzikowie, którą miałem przyjemność kilka miesięcy temu wspólnie z przedstawicielami rządów Stanów Zjednoczonych otwierać, to jest symbol widocznej, trwałej obecności" - mówił na briefingu. Kosiniak-Kamysz ocenił także, że "Polska jest dobrym miejscem dla żołnierzy amerykańskich", którzy zresztą dobrze się tu czują i wysoko oceniają pobyt w Polsce. "Bazę Fort Trump na Dolnym Śląsku będziemy rozbudowywać" - zapewnił szef MON.

Nowi świadkowie w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Oto co przekazała prokuratura
Nowi świadkowie w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Oto co przekazała prokuratura

Zobacz również

Bosacki: nazwa "Fort Trump" uzgodniona nie jest

Powiem szczerze, że nazywanie bazy w Bolesławcu Fortem Trump na pewno uzgodnione nie jest – powiedział Gość Radia ZET Marcin Bosacki, pytany o słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Zawsze byłem przeciwny lizusostwu, by cokolwiek nazywać imieniem urzędującego prezydenta USA. To jest niesmaczne i niegodne Polski – uważa wiceminister spraw zagranicznych. Jego zdaniem "nazywanie baz wojskowych nie zasłużonymi dla historii RP prezydentami USA, tylko obecnymi, jest przekroczeniem pewnej granicy, której przekraczać nie powinniśmy".

Reklama
Włodzimierz Czarzasty o zamieszaniu wokół niego. 'Trudno jest dyskutować z głupotą'
Włodzimierz Czarzasty o zamieszaniu wokół niego. "Trudno jest dyskutować z głupotą"

Zobacz również

Wiceminister MSZ ma radę dla "amerykańskich przyjaciół"

Miałbym taką radę dla wszystkich przyjaciół amerykańskich - i mówię bez żadnego przekąsu, bo Ameryka jest naszym przyjacielem (…) - jeśli sondaże pokazują, że jesteś mało popularny albo twoja popularność gwałtownie spada, to może jednak warto spojrzeć na siebie, jeśli chce się dbać o to, by naród polski odnosił się tak przyjaźnie, jak jeszcze niedawno – mówił wiceminister spraw zagranicznych, w internetowej części programu "Gość Radia ZET". Marcin Bosacki dodał, że nawet przyjaciele w stosunkach międzynarodowych mają czasem różne interesy.