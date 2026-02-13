Myślę, że dla Trumpa nie ma większego zwycięstwa niż zakończenie wojny między Rosją i Ukrainą – powiedział Zełenski. Dla jego spuścizny to numer jeden – dodał.

Zełenski: Dla Trumpa jest to zwycięstwo polityczne

Zełenski wyraził też przekonanie, że jest to sposób na osiągnięcie sukcesu przez Republikanów w listopadowych wyborach.

Reklama

Dla Trumpa najbardziej korzystną sytuacją byłoby zrobienie tego przed wyborami uzupełniającymi – dodał. Tak, chce, by mniej ludzi ginęło. Ale jeśli rozmawiamy jak dorośli, to jest to dla niego po prostu zwycięstwo polityczne – ocenił Zełenski.

Zełenski o sytuacji na froncie: Ukraina nie przegrywa

Magazyn napisał, że wśród niektórych bliskich współpracowników Zełenskiego rośnie obawa o to, że okno możliwości zawarcia porozumienia się zamyka i jeśli zakończenie wojny nie zostanie wynegocjowane wiosną, kraj utknie na lata na polu walki.

Jednak Zełenski powiedział czasopismu, że woli brak porozumienia od złej umowy. Zapewnił, że jest gotowy do kontynuowania walki, by zagwarantować godny i długotrwały pokój. Ukraina nie przegrywa – oświadczył, pytany o ocenę sytuacji na froncie.

Reklama

Zełenski: Spieszy nam się, żeby zakończyć wojnę

"Atlantic" napisał, że niektórzy ze współpracowników Zełenskiego mogą uważać jego upór za irytujący, ale inni go chwalą, podkreślając, że odzwierciedla odporność całego narodu. Spieszy nam się, żeby zakończyć wojnę – powiedział prezydent. Jednocześnie zaznaczył, że nie jest to jednoznaczne z pośpiechem z zawarciem porozumienia bez względu na jego warunki.

Taktyka, którą wybraliśmy, polega na tym, żeby Amerykanie nie myśleli, że chcemy kontynuować wojnę – powiedział Zełenski. Dlatego zaczęliśmy popierać ich propozycje w każdej formie, która przyspieszy sprawy – dodał.

Magazyn podkreślił, że Ukraińcy praktycznie zrezygnowali ze swojego wcześniejszego żądania, by przywódca Rosji Władimir Putin i jego generałowie stanęli przed sądem za zbrodnie wojenne. Zełenski zgodził się spotkać z Putinem bez żadnych warunków wstępnych, jedynie wykluczył spotkanie w Moskwie. Dwóch doradców Zełenskiego powiedziało magazynowi, że Ukraina może być też gotowa na największe ustępstwo, czyli na oddanie kontroli nad obwodem donieckim.