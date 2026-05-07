W lesie na terenie Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim trwa walka z pożarem. Żywioł zaatakował znajdujące się na tym terenie parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody i obszary objęte programem Natura 2000.

Pożar, do środy wieczorem, strawił ok. 300 hektarów terenów leśnych. W akcji ratunkowej biorą udział siły z całego regionu. Na konferencji poświęconej pożarowi pojawili się ministra środowiska, Paulina Hennig-Kloska oraz minister spraw wewnętrznych, Marcin Kierwiński. Wśród dziennikarzy, którzy zadawali pytania, był dziennikarz Telewizji Republika.

Nerwowo na konferencji ws. pożaru w Puszczy Solskiej

Kamil Nieradka zadał pytanie na temat katastrofy samolotu gaśniczego Dromader. Zginął w niej zasiadający za sterami pilot. Kto podjął decyzję, żeby pilot tego Dromadera, który się rozbił, tutaj przyleciał i czy to prawda, że ta maszyna nie miała uprawnień, by latać po zmierzchu? - pytał dziennikarz TV Republika.

Nie mam wiedzy, jakoby maszyna nie miała jakichś uprawnień. Wszystkie zasoby Lasów Państwowych były do dyspozycji sztabu i MSWiA, i wykonywały polecenia skoordynowane przez sztab - odpowiedziała Hening-Kloska.

Reporter TV Republika kontra Marcin Kierwiński

Reporter nadal drążył temat, wtedy do rozmowy włączył się Marcin Kierwiński. Ale panie redaktorze, słyszał pan odpowiedź - powiedział. Po tych słowach szefa MSWiA wywiązała się dosyć napięta wymiana zdań. Nieradka stwierdził, że minister "powinien wiedzieć", czy maszyna powinna latać po zmierzchu. Kierwiński stwierdził, że dziennikarz robi awanturę.

"Zapiszcie się wprost do PiS-u"

Dziennikarz TV Republika zapytał Kierwińskiego, czy sprzęt kupiony szczególnie w ostatnich latach z Funduszu Sprawiedliwości sprawdza się dzisiaj w walce z ogniem. Wtedy z ust Marcina Kierwińskiego padły dosyć ostre słowa.

Naprawdę, zapiszcie się wprost do PiS-u. Nie da się tego słuchać. Czy są jakieś poważne pytania? Wyposażenie straży pożarnej jest dla mnie szalenie istotne, dlatego dbamy każdego dnia o najlepsze wyposażenie. Sytuacja jest zbyt poważna, żebyśmy bawili się w jakieś polityczne gierki. Proszę pana, żeby pan przestał zachowywać się jak propagandzista, żeby zaczął pan traktować to bardzo poważnie. Czy są pytania od dziennikarzy? - powiedział szef MSWiA.

Marcin Kierwiński zirytowany pytaniami reportera TV Republika

Dziennikarz TV Republika drążył dalej. Panie ministrze, czy pan wie, czy dron miał uprawnienia do latania, czy nie? - pytał. Panie redaktorze, uzyskał pan odpowiedź pani minister i tak będzie pan naprawdę to samo powtarzał? Czy są jakieś pytania? - odpowiedział minister.

Panie ministrze, kiedy możemy się spodziewać informacji, czy dromader, ten, który się tu rozbił, miał możliwość... - zaczął Nieradka. Marcin Kierwiński szybko mu przerwał. Usłyszał już pan, koniec pytania - odpowiedział