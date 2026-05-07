Dziennik Gazeta Prawana logo

Starcie Marcina Kierwińskiego z dziennikarzem TV Republika. "Zapiszcie się wprost do PiS-u"

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
54 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Marcin Kierwiński, Paulina Hennig-Kloska, Wojciech Kruczek
Starcie Marcina Kierwińskiego z dziennikarzem TV Republika. "Zapiszcie się wprost do PiS-u"/PAP
Do starcia między Marcinem Kierwińskim a dziennikarzem TV Republika doszło podczas konferencji na temat pożaru w Puszczy Solskiej. Szef MSWiA nie krył irytacji. Co dokładnie powiedział do reportera?

W lesie na terenie Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim trwa walka z pożarem. Żywioł zaatakował znajdujące się na tym terenie parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody i obszary objęte programem Natura 2000.

Pożar, do środy wieczorem, strawił ok. 300 hektarów terenów leśnych. W akcji ratunkowej biorą udział siły z całego regionu. Na konferencji poświęconej pożarowi pojawili się ministra środowiska, Paulina Hennig-Kloska oraz minister spraw wewnętrznych, Marcin Kierwiński. Wśród dziennikarzy, którzy zadawali pytania, był dziennikarz Telewizji Republika.

TV Republika znowu prosi widzów o pieniądze. Na co potrzeba 300 tys. zł?
TV Republika znowu prosi widzów o pieniądze. Na co potrzeba 300 tys. zł?

Nerwowo na konferencji ws. pożaru w Puszczy Solskiej

Kamil Nieradka zadał pytanie na temat katastrofy samolotu gaśniczego Dromader. Zginął w niej zasiadający za sterami pilot. Kto podjął decyzję, żeby pilot tego Dromadera, który się rozbił, tutaj przyleciał i czy to prawda, że ta maszyna nie miała uprawnień, by latać po zmierzchu? - pytał dziennikarz TV Republika.

Nie mam wiedzy, jakoby maszyna nie miała jakichś uprawnień. Wszystkie zasoby Lasów Państwowych były do dyspozycji sztabu i MSWiA, i wykonywały polecenia skoordynowane przez sztab - odpowiedziała Hening-Kloska.

Reporter TV Republika kontra Marcin Kierwiński

Reporter nadal drążył temat, wtedy do rozmowy włączył się Marcin Kierwiński. Ale panie redaktorze, słyszał pan odpowiedź - powiedział. Po tych słowach szefa MSWiA wywiązała się dosyć napięta wymiana zdań. Nieradka stwierdził, że minister "powinien wiedzieć", czy maszyna powinna latać po zmierzchu. Kierwiński stwierdził, że dziennikarz robi awanturę.

"Zapiszcie się wprost do PiS-u"

Dziennikarz TV Republika zapytał Kierwińskiego, czy sprzęt kupiony szczególnie w ostatnich latach z Funduszu Sprawiedliwości sprawdza się dzisiaj w walce z ogniem. Wtedy z ust Marcina Kierwińskiego padły dosyć ostre słowa.

Naprawdę, zapiszcie się wprost do PiS-u. Nie da się tego słuchać. Czy są jakieś poważne pytania? Wyposażenie straży pożarnej jest dla mnie szalenie istotne, dlatego dbamy każdego dnia o najlepsze wyposażenie. Sytuacja jest zbyt poważna, żebyśmy bawili się w jakieś polityczne gierki. Proszę pana, żeby pan przestał zachowywać się jak propagandzista, żeby zaczął pan traktować to bardzo poważnie. Czy są pytania od dziennikarzy? - powiedział szef MSWiA.

Marcin Kierwiński zirytowany pytaniami reportera TV Republika

Dziennikarz TV Republika drążył dalej. Panie ministrze, czy pan wie, czy dron miał uprawnienia do latania, czy nie? - pytał. Panie redaktorze, uzyskał pan odpowiedź pani minister i tak będzie pan naprawdę to samo powtarzał? Czy są jakieś pytania? - odpowiedział minister.

Panie ministrze, kiedy możemy się spodziewać informacji, czy dromader, ten, który się tu rozbił, miał możliwość... - zaczął Nieradka. Marcin Kierwiński szybko mu przerwał. Usłyszał już pan, koniec pytania - odpowiedział

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Marcin KierwińskipożarTV Republika
Powiązane
Popek
Anna Popek odchodzi z TV Republika. "Dziękuję widzom"
Marcin Kierwiński
"Pieszczoch Putina". Kierwiński ostro o Orbanie i wizycie Nawrockiego na Węgrzech
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraStarcie Marcina Kierwińskiego z dziennikarzem TV Republika. "Zapiszcie się wprost do PiS-u" »
Zobacz
|
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem w maju. Latem krzaki ugną się od dużych, słodkich owoców
prezent na komunie 2025 pieniądze ile
Nigdy nie dawaj tego na komunię. Przesąd ostrzega przed nieszczęściem
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Procesja z relikwiami swietego Stanislawa , Krakow
Za dwa dni wielkie katolickie święto. Komunikat Kościoła do wiernych
Toyota C-HR
20 tys. aut zalega w salonach. Nowe Toyoty z rabatem ponad 41 tys. zł
Policja kontroluje kierowców
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to mistrz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj