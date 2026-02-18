Nilsson, który rozmawiał z AFP z okazji opublikowania we wtorek dorocznego raportu MUST, ocenia, że zagrożenie ze strony Rosji będzie narastać i stanie się szczególnie poważne mniej więcej około roku 2030.

Szwecja: Rosja gotowa użyć siły

Moskwa wielokrotnie dowiodła, że gotowa jest użyć siły, by osiągnąć cele polityczne, a ponadto "przeznacza istotne środki na rozwój swego potencjału militarnego" – brzmi opinia Nilssona, zamieszczona w raporcie MUST.

Dokument cytuje też inną wypowiedź szefa wojskowych służb wywiadowczych, w której podkreśla on, że tocząc wojnę przeciw Ukrainie Rosja rozbudowuje jednocześnie swój potencjał militarny w regionie Bałtyku, który jest dla niej terytorium bardzo istotnym zarówno ze względów strategicznych, jak i gospodarczych.

Szwecja: Pośpieszny pokój niewskazany

Odnosząc się do toczących się w Genewie pod auspicjami USA negocjacji pokojowych, dotyczących tej wojny, Nilsson ostrzegł przed "pośpiesznie zawartym pokojem".

Gdyby wojna w Ukrainie miała się zakończyć na rosyjskich warunkach i gdyby zawieszeniu broni towarzyszyło złagodzenie sankcji nałożonych na Rosję, wzrosłoby tempo, w jakim wzmacniałaby się ona (militarnie). Jednocześnie mogłaby zmobilizować posiadany już potencjał, co miałoby wpływ na nasze bezpośrednie sąsiedztwo – powiedział generał.

Szwecja: To "sabotaż zaawansowany"

Ostrzegł też, że Rosja rozwija swe możliwości prowadzenia wojny hybrydowej, w tym "sabotażu zaawansowanego", jak Nilsson nazywa takie operacje jak zabójstwa, poważne podpalenia, czy ataki na infrastrukturę krytyczną – relacjonuje AFP.