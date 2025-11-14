"Tylko spokojnie" – miał powiedzieć Biden prezydentowi Finlandii Sauliemu Niinisto niedługo po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie w lutym 2022 r. Niinisto następnie przekazał tę wiadomość Andersson.

Andersson: To był wyraźny sygnał ze strony USA

To był wyraźny sygnał ze strony USA, aby wyciszyć nieco te dyskusje (o NATO – PAP), przynajmniej na zewnątrz. Oni uważali, że w tamtym czasie bardzo trudno było im uzyskać ogólny obraz sytuacji – powiedziała Andersson, szefowa rządu w latach 2021-2022, omawiając swoją książkę na antenie telewizji SVT.

Reklama

Według byłej premierki sprawiło to, że początkowo była ostrożna w szwedzkich staraniach o wejście swego kraju do NATO.

Po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę Andersson utrzymywała, że pozostawanie Szwecji od ponad 200 lat poza sojuszami wojskowymi "wciąż dobrze służy bezpieczeństwu kraju”" Polityczka oraz jej ugrupowanie, Partia Robotnicza-Socjaldemokraci, zmieniły w tej sprawie zdanie w maju 2022 r. Wówczas starania o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim rozpoczęła już sąsiednia Finlandia.

Czy będą konsekwencje ujawnienia sugestii Bidena?

Reklama

Andersson, pytana w SVT o ewentualne konsekwencje ujawnienia prośby Bidena, zauważyła, że "Szwecja jest już w NATO".

Finlandia została pełnoprawnym członkiem NATO w kwietniu 2023 r., a Szwecja – niemal rok później, w marcu 2024 r. Przedłużające się negocjacje, a później ratyfikacja związane były ze sprzeciwem Turcji, a także zwlekaniem przez władze Węgier. Kluczowym partnerem w tych rozmowach był również Biden i jego administracja.

Powrót premierki Szwecji do władzy?

W przyszłorocznych wyborach parlamentarnych w Szwecji Andersson jest kandydatką opozycji na premierkę. Według obecnych sondaży polityczka ma szansę na powrót do władzy.