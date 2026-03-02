W poniedziałek rano na terytorium Kuwejtu doszło do serii wypadków lotniczych z udziałem amerykańskiego lotnictwa. Ministerstwo obrony Kuwejtu oficjalnie potwierdziło rozbicie się kilku maszyn bojowych. Informację tę, powołując się na lokalne źródła rządowe, przekazała agencja Reutera.

Piloci wyszli z tego cało

Najważniejszą wiadomością w obliczu tych zdarzeń jest stan zdrowia żołnierzy. Ministerstwo obrony Kuwejtu informuje: członkowie wszystkich załóg przeżyli katastrofy.

Wojna z Iranem

Eksperci łączą te wypadki z gwałtowną eskalacją konfliktu w regionie. Od soboty siły amerykańskie oraz izraelskie prowadzą zmasowaną operację przeciwko Iranowi. Choć oficjalne komunikaty są oszczędne, internet zalewają nagrania wideo publikowane na portalach społecznościowych. Filmy wskazują, że wśród rozbitych samolotów znajduje się co najmniej jeden myśliwiec wielozadaniowy typu F-15E Strike Eagle.