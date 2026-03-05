Niesamowite odkrycie w Norwegii. Złoże aż o 80 proc. większe niż sądzono

NGU poinformował, że odkryte dwa lata temu złoże w regionie Telemark zawiera znacznie więcej metali ziem rzadkich, niż początkowo sądzono. Nowe analizy wskazują, że zasoby mogą być o ok. 80 proc. większe, niż pierwotnie zakładano, i wynosić ok. 15,9 mln ton, a nie 8,8 mln ton., jak wcześniej zakładano.

"Na podstawie danych, którymi dziś dysponujemy, Fensfeltet jest jednym z największych złóż metali ziem rzadkich na świecie" – powiedział cytowany przez telewizję NRK geolog państwowy z NGU Haavard Gautneb.

Metale ziem rzadkich, takie jak neodym, prazeodym, dysproz czy terb, są kluczowe dla produkcji telefonów komórkowych, samochodów elektrycznych i turbin wiatrowych. Rynek tych surowców jest obecnie zdominowany przez Chiny, a europejskie państwa poszukują własnych źródeł dostaw.