Przypomnijmy, że szef MSZ Radosław Sikorski zmieścił w niedzielę post z nagraniem przedstawiającym wypowiedź Viktora Orbana. Węgierski premier określił mianem "deklaracji wojny" piątkową decyzję UE o zamrożeniu na stałe rosyjskich aktywów, zdeponowanych na terytorium UE. "Viktor zasłużył na swój Order Lenina" - napisał drwiąco szef polskiej dyplomacji.

Zacharowa: "Bez Lenina Polska by nie istniała"

Na reakcję rzeczniczki MSZ Rosji nie trzeba było długo czekać. "Wspominając nazwisko Lenina, Sikorski prawdopodobnie chciał obrazić Viktora Orbana. Zapomniał jednak, że bez Lenina Polska by nie istniała" - stwierdziła Marija Zacharowa. Dodała, że "Lenin aktywnie propagował teorię kwestii narodowej, opowiadając się za niepodległością Polski i wspierając polskich socjalistów w ich drodze do budowy suwerennej republiki państwowej".

Lenina porównała do Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego nazywając go "architektem niepodległego państwa polskiego". "Polska nie powinna o tym zapominać" - podsumowała Zacharowa.

Rzecznik MSZ reaguje

Do wypowiedzi rzeczniczki rosyjskiego MSZ odniósł się resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór. "Znamienne, że rosyjskie MSZ, tak chętnie występujące dziś w obronie premiera Viktora Orbana, po raz kolejny sięga po fałszowanie historii "- napisał. Rzecznik MSZ podkreślił też, że Polska niepodległość nie była darem Lenina, podobnie jak sowiecka obecność w Europie Środkowej nie była "wyzwoleniem". "Z tej lekcji historii wynika wolny wybór Polski: nasze zakotwiczenie w NATO" – dodał.