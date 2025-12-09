Prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził w poniedziałek chęć zacieśnienia kontaktów z polską głową państwa. Zadeklarował gotowość do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce, gdy tylko otrzyma formalne zaproszenie od prezydenta Karola Nawrockiego. Zełenski potrzebuje daty. Jeśli prezydent (Nawrocki) – oficjalnie lub nieoficjalnie, jak zechce – zaprosi i zaproponuje termin, oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne – oświadczył. Podkreślił, że Ukraina "szanuje Polskę i jest wdzięczna Polsce" za przyjęcie uchodźców i bieżące wsparcie.

Nawrocki pojedzie do Ukrainy?

Ukraiński prezydent sam również zaprosił Karola Nawrockiego do Ukrainy, dając polskiemu prezydentowi swobodę wyboru dowolnej daty spotkania. Zastępca szefa KPRP, Adam Andruszkiewicz, już wcześniej, 21 listopada, potwierdził, że prezydent Nawrocki jest otwarty na dialog z Zełenskim. Kancelaria Prezydenta RP utrzymuje, że agresorem jest Rosja, a Ukraina ofiarą, i polskie państwo wspiera Ukrainę w tej tragicznej sytuacji. Prezydent Nawrocki podkreślił w mediach społecznościowych, że Ukraińcy muszą mieć decydujący głos w rozmowach pokojowych, przy wsparciu USA i UE.

W tle publicznych deklaracji trwają prace dyplomatyczne. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, informował w październiku, że strona ukraińska zaproponowała Polsce kilka możliwych terminów wizyty Nawrockiego w Kijowie.