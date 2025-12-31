Jak co roku sklepy sieci Żabka będą tymi, które w wieczór sylwestrowy, czyli 31 grudnia (środa) zamkną się najpóźniej. Podobnie było w Wigilię, czy Boże Narodzenie, gdy sklepy innych sieci oraz osiedlowe nie były otwarte.

O godzinach pracy sklepów sieci Żabka decydują indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów. Jak otwarte są w tym roku? Jakie są przedziały godzinowe?

Sylwester 2025. W jakich godzinach otwarta jest Żabka?

"Informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach, na stronie oraz w aplikacji Żappka. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek" - brzmi komunikat biura prasowego sieci Żabka wydawany przed każdymi świętami, w tym również przed takimi dniami jak sylwester.

W dni powszednie sklepy sieci Żabka są otwarte zazwyczaj od 6 do 23. Jak będzie w sylwestra 2025? Czy 31 grudnia sklepy będą otwarte w takich samych godzinach? Okazuje się, że tak. Tylko w nielicznych punktach godziny otwarcia zostały skrócone.

Sylwester 2025. Gdzie sprawdzić godziny otwarcia Żabki?

Oznacza to, że w sylwestra 2025 sklepy sieci Żabka będą otwarte przeważnie od 6 do 23. Godziny otwarcia można sprawdzić na stronie internetowej, ale większość sklepów sieci Żabka ma też już wywieszone na drzwiach wejściowych kartki z informacją o godzinach otwarcia. Jeśli nie zdążymy zrobić zakupów w sieci Żabka w sylwestra pozostaną nam jedynie stacje benzynowe albo działające tej nocy nieliczne sklepy całodobowe.

W jakich godzinach sklepy sieci Żabka będą otwarte w Nowy Rok 2026?

Nowy Rok, czyli 1 stycznia to dzień wolny od pracy. Sklepy i galerie handlowe tego dnia są zamknięte. Tego dnia większość sklepów sieci Żabka będzie otwartych. Podobnie, jak miało to miejsce w Wigilię oraz Boże Narodzenie w nieco innych, niż zazwyczaj godzinach pracy.

Sprawdziliśmy, że w Warszawie jest to kilka przedziałów czasowych, w których Żabka będzie otwarta w Nowy Rok. Jak wynika z zebranych przez nas informacji są to takie przedziały czasowe jak:

7-16

9-21

10-23

Godziny otwarcia sklepu sieci Żabka, który znajduje się w naszej okolicy również warto sprawdzić na stronie, w aplikacji albo na kartce z godzinami otwarcia wywieszonej na drzwiach sklepu.