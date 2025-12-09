Jak ustaliła gazeta, prezydent Ukrainy poinformował przywódców krajów europejskich, że w sobotę, podczas dwugodzinnej rozmowy telefonicznej, specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff i zięcia prezydenta USA Jared Kushner naciskali na niego, by szybko podjął decyzję.

Zawieszenie broni "przed Bożym Narodzeniem"

Osoba znająca szczegóły harmonogramu działań, który został zaproponowany Zełenskiemu, powiedziała, że amerykański przywódca liczy na zawarcie umowy o zawieszeniu broni "przed Bożym Narodzeniem".

"FT" przypomniał, że na mocy proponowanego porozumienia Kijów musiałby zaakceptować straty terytorialne w zamian za bliżej nieokreślone gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych.

Propozycje "nie do odrzucenia" dla Zełenskiego

Według źródeł Zełenski powiedział amerykańskim wysłannikom, że potrzebuje czasu na konsultacje z europejskimi sojusznikami, zanim zareaguje na propozycję Waszyngtonu.

W opinii cytowanego przez "FT" zachodniego urzędnika "strona ukraińska jest rozdarta między żądaniami terytorialnymi, których nie może zaakceptować, a żądaniami strony amerykańskiej, których nie może odrzucić". Jednocześnie "Kijów obawia się, że ta sytuacja może doprowadzić do rozbicia jedności Zachodu, jeśli USA podejmą dalsze działania bez poparcia Europy" – napisał dziennik.

Zełenski: Wybory w Ukrainie możliwe za 60-90 dni

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział we wtorek, że jest gotów na przeprowadzenie wyborów w kraju i jeśli Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa na ten okres, głosowanie mogłoby się odbyć za 60-90 dni.

Zełenski oznajmił, że prosi amerykańskich i europejskich partnerów o zagwarantowanie krajowi bezpieczeństwa podczas procesu wyborczego.

Poinformował też, że zwróci się do parlamentu z prośbą o przygotowanie ram prawnych pozwalających na rozpisanie wyborów podczas stanu wojennego.

Zełenski: Ukraina jest gotowa na rozejm energetyczny

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył we wtorek wieczorem, że Ukraina jest gotowa na rozejm energetyczny, jeśli zgodzi się na niego Rosja. Dodał jednak, że rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną dowodzą, że Moskwa nie jest zainteresowana rozmowami pokojowymi.

Prezydent Ukrainy spotkał się w poniedziałek w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Po tych rozmowach udał się do Brukseli, gdzie spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. We wtorek udał się do Rzymu, gdzie spotkał się z premierką Włoch Giorgią Meloni i rozmawiał z papieżem Leonem XIV.

"Bardzo aktywne" prace nad porozumieniem

Zełenski napisał we wtorek na X, że trwają "bardzo aktywne" prace nad elementami porozumienia mającego zakończyć wojnę. Zapewnił, że "ukraińskie i europejskie elementy (porozumienia – PAP) są teraz bardzo rozwinięte i jesteśmy gotowi przedstawić je naszym partnerom w USA".