Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce Z jego usług często korzystają osoby, które poszukują swoich bliskich. Bywa, że pomaga również policji w sprawach, które mają do rozwiązania.

Jasnowidz Jackowski przepowiada przyszłość Polski. Polacy uznają, że Nawrocki zdradził

Od pewnego czasu w sieci można znaleźć również nagrania, w których przedstawia swoje niepokojące wizje dotyczące przyszłości zarówno Polski, jak i świata. Jakiś czas temu jasnowidz z Człuchowa przewidział, że to Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie 2025. Jackowski wieszczył również, że jego prezydentura rozpocznie się w Warszawie a skończy na uchodźstwie. Jasnowidz Jackowski przewiduje również pewnego rodzaju zdradę prezydenta.

Prezydent Nawrocki będzie podejmował takie decyzje, które będą odbierane przez naród jako zdrada. Bo takie będą czasy. Będzie tak robił, bo takie będą czasy. Jednak nie będzie to zdrada, tak jak ją rozumiemy - mówił w jednym ze swoich nagrań jasnowidz Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Do 2050 roku tylko trzy mocarstwa

W swoich wizjach jasnowidz z Człuchowa przewiduje, że do 2050 roku na świecie pozostaną tylko trzy mocarstwa. Europa jak wieszczy ma być złożona tylko z trzech obszarów.

Będzie dużo mniej ludzi, znacząco mniej. Ameryka kojarzy mi się ze słowem Nevada. To brzmi jak nonsens, ale powiem: z Ameryki pozostanie stan Nevady, tylko pewna niewielka część zostanie Ameryki. A Europa to będą trzy państwa. Tu, gdzie Polska jest, to taki trójkąt, będzie schodzić w dół aż do Grecji. Może nie trzy państwa, tylko trzy rejony. To tak jakby słowo "państwo" straciło aktualność. To będą trzy obszary - uważa Jackowski.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski podał także konkretne lata, kiedy trwać będzie III wojna światowa. Wymienił również kraje, które w tym konflikcie wezmą udział. Dojdzie do wojny światowej między Rosją i Chinami a Ameryką, Anglią, Francją. Część narodów europejskich straci możliwość mieszkania, ci, którzy przeżyją, nie będą mogli mieszkać w swoich państwach - uważa Jackowski.

Ja mam wrażenie, że ludzie po tej najgorszej wojnie, jaką czeka ludzkość w latach 2028-2033, będą mówili o tym, że Zachód chciał zmniejszyć liczebność ludzi podstępnie. Dlatego Wschód się temu sprzeciwił. I to ostatecznie doprowadziło do wojny. Nie tylko to, ale i gospodarcze sprawy - przepowiada jasnowidz. Warto mieć na uwadze, że to tylko wizje, które mogą się nie sprawdzić.