Krzysztof Jackowski to najbardziej znany jasnowidz w Polsce. Jego przepowiednie budzą wiele emocji i kontrowersji. Od pewnego czasu Jackowski swoimi wizjami na temat przyszłości świata i Polski przekazuje na swoim internetowym kanale. Bywa, że z jego usług korzystają rodziny, którzy szukają swoich bliskich. Bywa, że z prośbą o pomoc zwraca się do niego również policja.

Wizja Polski jasnowidza Jackowskiego. Co mówi o III wojnie światowej?

W jednej ze swoich ostatnich przepowiedni jasnowidz Jackowski kolejny raz poruszył temat wojny i losów Polski. Mówiłem to długi czas temu, że III wojna światowa, w której trwamy, będzie się charakteryzowała różnymi ogniskami wojennymi, wieloma wojnami. W 2028 dopiero jest szansa na jakieś polepszenie sytuacji- wieszczy jasnowidz Jackowski.

Reklama

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Mówi o "brudnej wojnie"

Jego zdaniem to, co dzieje się na świecie nie jest i nie będzie obojętne dla Polski. Z ust jasnowidza padły słowa o "narodowej Targowicy", która ma "zrobić się w Polsce". Polska będzie wmanewrowana w brudną wojnę. Dlaczego w brudną? O losy Polski będą się targować państwa. Polska stanie w niesławie. I skojarzył mi się prezydent jak Judasz. A podzielenie Polski stanie się faktem - uważa jasnowidz Jackowski.

Wizja Polski jasnowidza Jackowskiego. "Rozszarpywana i dzielona"

Reklama

Uspokaja jednak, że Polacy nie powinni się na razie szykować na typową wojnę. Mówi o Polsce, która będzie "rozszarpywana i dzielona".

To z naszym krajem coś się będzie działo. Będzie rozszarpywany i dzielony. Na naszych oczach zacznie się Targowica, międzynarodowa Targowica, a Polska stanie przez to w niesławie. Nie do końca rozumiem te słowa, ale tak to poczułem - mówi jasnowidz Jackowski.

Według wizji jasnowidza z Człuchowa Polska będzie krajem, który w latach 2026-2028 nie będzie miała prezydenta. Prezydent Nawrocki - jak będzie miało dojść do wyborów parlamentarnych - zdecyduje się w jakiś sposób ujawnić pewne raporty tajne o ludziach, którzy współpracowali z władzami komunistycznymi, a jeszcze są u władzy lub piastują państwowe stanowiska. Nawrocki będzie się starał to ujawnić - snuje wizję jasnowidz Jackowski.