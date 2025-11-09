Krzysztof Jackowski to znany a nawet najbardziej znany jasnowidz w Polsce. Z jego usług często korzystają osoby, które poszukują swoich zaginionych bliskich. Bywa, że pomaga policji.

Od jakiegoś czasu jasnowidz z Człuchowa dzieli się w sieci swoimi przepowiedniami dotyczącymi sytuacji w kraju i na świecie. Jego wizje dotyczą zarówno wojen i konfliktów zbrojnych, jak też sytuacji politycznej.

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. "Atak na samolot"

Najnowsze przeczucia i wizje jasnowidza Jackowskiego to rzekomy atak na samolot. Na jego pokładzie być może będzie polityk. Pasażerski, może z politykiem na pokładzie, może bez. Widzę atak na samolot - snuje wizję Krzysztof Jackowski.

Kolejne skojarzenie – klasztor z zakonnicami. Coś ponurego, jakieś nieszczęście lub zła sprawa związana z takim miejscem. Dalej widzę wielki most – zniszczenie albo awarię dużego, ruchliwego mostu. Ma ukryte uszkodzenie konstrukcji, może w metalowych amortyzatorach. To może być poważne zagrożenie - wieszczy jasnowidz z Człuchowa.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Rosja da ostrzeżenie Europie?

Z wizji jasnowidza Jackowskiego wynika, że Rosja da Europie ostrzeżenie militarne. Kilka rakiet spadnie do Morza Północnego, nie czyniąc szkód, ale to będzie wyraźny sygnał - mówi Jackowski.

Jasnowidz przepowiada także przyszłość Polski, ale wspomina o Ameryce. Jego zdaniem "Trump jest sparaliżowany strachem". Boi się wojny, boi się decyzji o globalnych skutkach. Przez to staje się łatwy do rozegrania przez Chiny, Rosję, a nawet Izrael - uważa.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Polska wśród sześciu krajów

Jasnowidz Jackowski twierdzi, że Polska będzie jednym z sześciu krajów, które utrzymywane będą w stanie gotowości wojennej. Jego zdaniem ogłoszony ma być stan zagrożenia, ale bez działań militarnych.

Nie będziemy ani atakowani, ani nie wyślemy wojsk. To ma być czas oczekiwania, dyscypliny i niepokoju - stwierdza. Dodaje, że z tego, co widzi, wojna zacznie się daleko od Polski, gdzieś na Bliskim Wschodzie.