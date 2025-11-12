Jasnowidz Krzysztof Jackowski na swoim kanale na YouTubie dzieli się swoimi wizjami na temat Polski oraz świata. W wielu z nich wypowiada się na temat konfliktów zbrojnych zarówno tych, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, jak i w Ukrainie.

Kontrowersyjna wizja jasnowidza Jackowskiego. Front ruszy z Polski?

W jednej z przepowiedni Krzysztofa Jackowskiego, która wzbudza spore kontrowersje, padają słowa o tym, że Polska miałaby zostać złożona w ofierze za Ukrainę. Jasnowidz Jackowski wspomina swoje słowa o tym, że zakończy się wojna i zawarty zostanie pokój, Polska nie będzie miała granic, które istnieją teraz.

Dodaje, że jeśli w wojnę z Rosją włączą się inne państwa to "front ma ruszyć od Polski". Jego zdaniem wydarzy się to już w połowie listopada 2025 roku.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Politycy doskonale wiedzą"

Jasnowidz Jackowski wieszczy, że "wyjdą wojska i będą stać". Zajmą coś i będą stać, nie będzie walki żadnej. To tak będzie początek wyglądał - uważa jasnowidz Jackowski. Dodaje, że rządzący o wszystkim już dobrze wiedzą.

Mam wrażenie, że politycy polscy, decydenci, wszyscy doskonale wiedzą, że w każdej chwili mogą dostać informacje w rodzaju rozkazu, żeby w Polsce wprowadzać, nie wiem, stan wyjątkowy, stan zagrożenia wojennego i pilnie żądać od obywateli realizacji jakiegoś obowiązku. Mam poczucie, że decyzja zapadła. I nasz kraj ziemią, miejscem swoim będzie musiał się w to najbardziej zaangażować - twierdzi jasnowidz Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Putin zdradzi Trumpa?

W swojej przepowiedni, jednej z wielu dotyczących sytuacji za granicami Polski, przewiduje również, jak potoczą się relacje między Putinem i Trumpem. Wspomina o wojnie Rosji z Ukrainą. Snuje wizję, że w tej kwestii Trump i Putin się dogadali, ale Putin zdradzi Trumpa. Putin jest bardzo cwany, wykorzystuje go. A Trump jest bezbronny względem Putina - mówi Jackowski.