Po spotkaniu szefa MSZ Radosława Sikorskiego z jego chińskim odpowiednikiem Wangiem Yi rzecznik resortu Paweł Wroński poinformował, że rozmowa trwała od godz. 11 do godz. 14. - Była to rozmowa bardzo konkretna, bardzo szczera, bardzo przyjazna - podkreślił. Jak wskazał, ministrowie spotykają się już czwarty raz.

Trzy godziny rozmów z Chinami. Sikorski natychmiast informuje prezydenta

- Pod koniec tej rozmowy Radosław Sikorski poprosił pana ambasadora Jakuba Kumocha, ażeby pan ambasador pojechał do prezydenta Karola Nawrockiego i zrelacjonował mu przebieg wizyty - powiedział Wroński.

Jak dodał, obecnie szef chińskiej dyplomacji przebywa u Karola Nawrockiego, a "pan prezydent dysponuje najświeższymi informacjami". - Widzicie państwo, że przynajmniej w tej sprawie współpraca na linii rząd-prezydent układa się bardzo dobrze - ocenił rzecznik MSZ.