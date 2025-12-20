"FAZ" odnotowuje, że ukraiński prezydent wielokrotnie zapraszał prezydenta RP Karola Nawrockiego do Kijowa, ale Polak "wymagał, by Zełenski najpierw przyjechał do Warszawy".

Niemcy o Nawrockim: To nie próżność, lecz wyczucie nastrojów społecznych

W ocenie niemieckiej gazety, "w tle kryje się nie tyle próżność, co raczej wyczucie przez Nawrockiego nastrojów społecznych". Bo stosunek Polaków do Ukraińców w blisko cztery lata po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na pełną skalę na Ukrainę "zmienił się", a "wielu Polaków oczekuje dziś większego uznania za udzieloną pomoc".

Niemcy: Temat ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej ma znaczenie dla elektoratu narodowców

Zauważając, że Nawrocki podniósł w rozmowie z Zełenskim temat ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, "FAZ" stwierdza że to temat, który ma "znaczenie dla elektoratu radykalnych narodowych partii, takich jak Konfederacja czy antysemickie ugrupowanie Grzegorza Brauna".

"Obie te formacje osiągają w sondażach łącznie około 20 procent. Ci wyborcy, którzy w większości są sceptyczni wobec Ukrainy i krytykują m.in. pomoc dla uchodźców w Polsce, poparli Nawrockiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. A on nie chce ich do siebie zrazić" - czytamy w niemieckiej gazecie.

Niemcy: Nawrocki był zgodny z Zełenskim co do zagrożenia ze strony Rosji

Równocześnie "FAZ" podkreśla, że Nawrocki był "zgodny z Zełenskim co do tego, że Rosja jako neoimperialne, postsowieckie państwo stanowi zagrożenie dla Ukrainy, Polski i całej Europy".