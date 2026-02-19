Senat zgłosił poprawki do ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Poprawki gwarantują m.in., że pożyczki z programu nie będą finansowane z budżetu MON, a także wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej wykorzystywania środków.SPoprawki zapewniają m.in., że pożyczki z programu nie będą finansowane z budżetu MON, a także wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej wykorzystywania środków.

Państwa członkowskie UE zatwierdziły dwa dni emu plan inwestycyjny Polski w ramach programu obronnego SAFE. Na polskiej liście znalazło się 139 projektów. Łącznie Polska ma otrzymać 43,7 mld euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek.

Pożyczki na zakup sprzętu obronnego

Program SAFE przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Program ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA.

Reklama

Program SAFE został ustanowiony w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie UE, o co zabiegała polska prezydencja. Jest elementem planu dozbrajania Europy w związku z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.

Reklama

Podpisanie umów planowane jest na marzec. Wcześniej, jeśli wnioski zostaną zaakceptowane, KE skieruje plany do zatwierdzenia przez Radę UE. Rada będzie miała na to cztery tygodnie. Polska ma dostać najpierw 15-procentową zaliczkę, a wypłaty mają następować w transzach w kwietniu i październiku.

SAFE krytykowany przez opozycję

Program SAFE krytykuje opozycja. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim kwestii przejrzystości wydawania środków z SAFE, a także obaw, że unijny program może zostać w przyszłości wykorzystany jako element politycznego nacisku na Polskę, tak jak fundusz KPO i związane z nim tzw. kamienie milowe.

Premier Donald Tusk uważa natomiast, że zablokowanie programu SAFE będzie oznaczało "uderzenie w samo serce naszych programów polskiego bezpieczeństwa". Tu nie ma miejsca na politykę czy konflikty - podkreślił.

"SAFE to najlepsza pożyczka, jaką możemy otrzymać"

O ocenę programu SAFE został poproszony w Polsat News komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. SAFE to najlepsza pożyczka, jaką możemy otrzymać, natomiast trzeba ją wydać rozsądnie i to powinno być przedmiotem dyskusji. Natomiast nie ma lepszej pożyczki, nigdy w historii lepszej pożyczki nie mieliśmy - zaznaczył komandor.