Marta Nawrocka tydzień temu udzieliła wywiadu stacji TVN24. Jej rozmowa z Joanną Kryńską była szeroko komentowana w mediach. Wśród tematów, które poruszone zostały podczas rozmowy były m.in. te dotyczące in vitro oraz aborcji.

Marta Nawrocka "jest za życiem"

Żona prezydenta Karola Nawrockiego opowiedziała o własnych doświadczeniach, gdy była młodą dziewczyną i zaszła w ciążę. Stałam przed wyborem; różne rzeczy w głowie miałam, ale też ze względu na swoją wiarę, ze względu na wsparcie rodziny, które miałam, urodziłam - wyznała pierwsza dama. Teraz mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji, więc (...) jestem za życiem, a przeciwko aborcji - stwierdziła stanowczo Marta Nawrocka.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Justyna Dobrosz-Oracz ocenia wywiad Marty Nawrockiej

Jedną z osób, które postanowiły skomentować wywiad pierwszej damy, jest Justyna Dobrosz-Oracz. Uważam, że pani prezydentowa została wystawiona na strzał, w tym sensie, że nie była przygotowana dobrze do tego wywiadu - stwierdziła dziennikarka TVP.

Punkt za odwagę, że stanęła przed kamerą, ale ja pamiętam też takie prezydentowe, jak Marię Kaczyńską śp. która miała w sobie bardzo dużo takiego drapieżnego podejścia do polityki, tzn. ona się nie bała wyjść poza zdanie swojego męża, bardzo ją za to zawsze ceniłam. Chciałabym, żeby właśnie prezydentowe potrafiły też tupnąć nogą. Jak zabierają głos, to niech ten głos nie będzie po prostu tubą swojego męża - powiedziała Justyna Dobrosz-Oracz w rozmowie z Plejadą.

Justyna Dobrosz-Oracz zaprosi Martę Nawrocką?

Ona sama, jak przyznała, nie starała się jeszcze o rozmowę z Martą Nawrocką, bo jak stwierdziła pani prezydentowa "nie ma obowiązku". Jest osobą oczywiście publiczną i budzi zawsze wielkie zainteresowanie, ale nie jest politykiem z pierwszych stron gazet, nie zajmuje się twardą polityką. Jakby pani prezydentowa chciała - ja zawsze wszystkich serdecznie do siebie zapraszam - powiedziała Dobrosz-Oracz.