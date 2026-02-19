Marta Nawrocka udzieliła wywiadu, który tydzień temu pojawił się na antenie TVN24. Rozmowa ta była jedną z najgłośniej komentowanych w ostatnich dniach. Poruszyła a wręcz wywołała burzę.

Dziennikarką, która ją przeprowadziła, jest Joanna Kryńska z TVN24. W rozmowie pierwsza dama poruszyła takie tematy jak in vitro, aborcja a także hejt. Opowiedziała o tym, czym będzie zajmować się jej fundacja. Marta Nawrocka zdobyła się w wywiadzie na osobiste wyznania. Wspomniała o tym, że została mamą w bardzo młodym wieku.

Stałam przed wyborem; różne rzeczy w głowie miałam, ale też ze względu na swoją wiarę, ze względu na wsparcie rodziny, które miałam, urodziłam. Teraz mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji, więc (...) jestem za życiem, a przeciwko aborcji- mówiła pierwsza dama.

Joanna Kryńska zdradza kulisy wywiadu z Martą Nawrocką

Joanna Kryńska w rozmowie z Dziennik.pl opowiedziała o kulisach tego wywiadu. Na pytanie, czy trudno było umówić się na rozmowę z pierwszą damą, odpowiedziała, że "pierwsza dama chciała rozmawiać". Nie miałam problemu z umówieniem się na tę rozmowę. My bardzo czekamy na to, żeby słyszeć głos pierwszej damy, kto by nią nie był. Wiemy kto jest, ale kto by nie był, to jestem przekonana, że Polacy czekają na odpowiedzi na te ważne kwestie dotyczące spraw społecznych, dotyczące aktywności, dotyczące takich spotkań również - mówi Joanna Kryńska.

Jaka jest Marta Nawrocka? Kryńska odpowiada

Dziennikarka przyznaje, że jest bardzo zadowolona, że doszło do tej rozmowy. Jaka prywatnie jest według niej Marta Nawrocka? Ciepła, przyjemna, otwarta, aktywna, mówiąca o sprawach, którymi chce się zająć, które podkreśla w działalności swojej fundacji - mówi Kryńska.

Dziennikarka w rozmowie z Dziennik.pl odniosła się także do zarzutów, że pierwsza dama była nieprzygotowana do tej rozmowy, mówiła, że "poprosi o inny zestaw pytań", przyznała, że "nie rozumie pytania". Tak wygląda naturalna, dziennikarska rozmowa. Tak często wyglądają pytania i odpowiedzi. To się zdarza, więc nie jest to sytuacja oderwana od rzeczywistości - mówi Kryńska.

"Pierwsza dama ma swój plan"

Marta Nawrocka została zapytana o swoje poprzedniczki. Zadałam pytanie dotyczące tego jak pierwsza dama patrzy na poprzedniczki. Użyła takiego sformułowania że ona nie chce być porównywana do nikogo i że na nikim się nie wzoruje- mówi Kryńska.

To jest bardzo jasna odpowiedź na to pytanie, że ona ma swój plan na tę kadencję. Swój plan na to, co chce zrobić, swój plan na to, na co chce otworzyć społeczeństwo, bo podkreśla bardzo dużo kwestii związanych z hejtem - dodaje Kryńska w rozmowie z Dziennik.pl. Na te pytania odpowiadała nie tylko jako pierwsza dama, ale też jako matka - mówi dziennikarka TVN24.

Który moment w tej rozmowie był według Joanny Kryńskiej najtrudniejszy dla Marty Nawrockiej? Czy będzie kontynuacja? Czy dziennikarka TVN24 czuje, że przeprowadziła jedną z ważniejszych a może najważniejszą rozmowę tego miesiąca a może nawet roku?