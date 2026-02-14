Marta Nawrocka od momentu, gdy jej mąż został prezydentem Polski, pełni rolę pierwszej damy. Nie unika rozmów z mediami oraz odpowiedzi na trudne pytania. W rozmowie z TVN24 wypowiedziała się na temat in vitro oraz aborcji.

Osobiste wyznanie Marty Nawrockiej

Pierwsza dama odnosząc się do tej drugiej kwestii zdobyła się na osobiste wyznanie. Opowiedziała o własnych doświadczeniach, gdy była młodą dziewczyną i zaszła w ciążę.

Stałam przed wyborem; różne rzeczy w głowie miałam, ale też ze względu na swoją wiarę, ze względu na wsparcie rodziny, które miałam, urodziłam - wyznała pierwsza dama.

"Jestem za życiem, a przeciwko aborcji"

Teraz mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji, więc (...) jestem za życiem, a przeciwko aborcji - stwierdziła stanowczo Marta Nawrocka.

Marta Nawrocka o in vitro

Pierwsza dama została zapytana także o in vitro. Jej wypowiedź w tej kwestii niejednego może zaskoczyć. Marta Nawrocka stwierdziła w rozmowie z TVN24, że w pełni popiera prawo do korzystania z tej metody. Ja nie ograniczałabym, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka. Ja nie jestem w takiej sytuacji, jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa - powiedziała pierwsza dama. Zapytana przez dziennikarkę o wsparcie państwa w tej kwestii, poprosiła o "inny zestaw pytań".