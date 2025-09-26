Edyta Rynkowska zmarła 18 września 2025 roku. Miała 52 lata. Jak podano, przyczyną śmierci była niewydolność oddechowo-krążeniowa, którą spowodowało pęknięcie żylaków przełyku. "Na ciele nie ujawniono żadnych obrażeń. (...) Wykluczyliśmy udział osób trzecich spowodowania tej śmierci" - poinformowała Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu w rozmowie z Plejadą.

Dwie żony Ryszarda Rynkowskiego

Edyta Rynkowska była drugą żoną popularnego muzyka. W 1973 roku poślubił Hannę, która w 1996 roku zmarła na raka. Hanna i Ryszard Rynkowski mieli córkę, Martę. Ryszard Rynkowski poślubił Edytę w 2006 roku w kaplicy zamkowej na Szczytniku. W 2008 r. urodził im się syn, Ryszard junior. Po śmierci Hanny Ryszard Rynkowski nie planował ślubu. Gdy jednak spotkał Edytę, wszystko się zmieniło. "Do przystani »miłość« zawinąłem z Edytą - powiedział w wywiadzie dla "Gali".

Wybór kościoła nie był przypadkiem

Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego odbędzie się w sobotę, 27 września. Uroystości pogrzebowe rozpocznie o godz. 11:30 msza św. w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy. Edyta Rynkowska zostanie pochowana na cmentarzu parafialnym. Wybór miejsca pogrzebu Edyty Rynkowskiej nie jest przypadkowy. Ryszard Rynkowski jest związany z tym kościołem. Nazywany jest "wielkim przyjacielem parafii".

"Co roku odbywają się kolejne festyny parafialne, kolejne wielkie gwiazdy odwiedzają naszą parafię. Zawsze obecny wielki przyjaciel naszej parafii Ryszard Rynkowski, kolejno na festynach byli Eleni, Golec Orkiestra, Natalia Kukulska, zespół Gronicki, Krzysztof Krawczyk, Skaldowie. Dochód z festynów zawsze przeznaczony jest na budowę kościoła" - napisano na stronie internetowej kościoła w Brodnicy.

Prośba rodziny Ryszarda Rynkowskiego do uczestników pogrzebu

Rodzina Edyty Rynkowskiej zwróciła się do żałobników z prośbą. Poproszono, by nie kupować kwiatów, a pieniądze wpłacić na konto fundacji "Dary losu" w Brodnicy - jednym z jej fundatorów jest Ryszard Rynkowski.

Organizacja zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Fundacja prowadzi także działania edukacyjne i wspiera rehabilitację oraz sportowców w potrzebie.