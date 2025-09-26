Według informacji, do których dotarł "Wprost", Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący partii, prawdopodobnie straci swoje stanowisko. Do zmian we władzach Platformy Obywatelskiej ma dojść na listopadowym kongresie. Trzaskowski nie będzie jedynym, który pożegna się z partyjną funkcją.

Trzaskowski straci stanowisko?

Premier Donald Tusk planuje duże zmiany w partii - donosi tygodnik. Dotkną one prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, a także Marcina Kierwińskiego, sekretarza generalnego partii. Trzaskowski ma stracić funkcję wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski skomentował te doniesienia - Jestem bardzo spokojny o swoją pozycję - stwierdził. Nie rozumiem, skąd te rewelacje, dlatego, że dopiero się zaczynają rozmowy na ten temat. Przypominam państwu, że dokonujemy konsolidacji i rozszerzenia Koalicji Obywatelskiej. Wspólnie będziemy podejmowali te decyzję - powiedział prezydent Warszawy w Międzyzdrojach podczas Campus Academy.

Radosław Sikorski sekretarzem KO?

O planowanych roszadach w Platformie Obywatelskiej informuje także "Super Express". Według tej gazety Radosław Sikorski ma zostać nowym sekretarzem partii. Miałby w tej roli zastąpić Marcina Kierwińskiego, a wszystko wiąże się ze zmianą szyldu z PO na KO.

Podczas jesiennego kongresu Platforma Obywatelska ma oficjalnie "wchłonąć" Nowoczesną i Inicjatywę Polską oraz zmienić nazwę na Koalicja Obywatelska. Szefem partii pozostanie premier Donald Tusk, ale zmienią się jego zastępcy oraz sekretarz generalny.

Sikorski ma też rywala do nowego stanowiska- posła Jarosława Urbaniaka.Ostatecznie o wszystkim zdecyduje Donald, na dzisiaj wydaje się, że stawia na szefa MSZ - powiedział w rozmowie z dziennikiem ważny polityk PO.

Sikorski premierem?

Radosław Sikorski może także w przyszłości objąć jeszcze ważniejsze stanowisko. Politolog prof. Olgierd Annusewicz uważa, że jeśli kolejne badania będą pokazywały, że Tusk jest wizerunkowym obciążeniem dla tej ekipy, to on sam może zdecydować, że warto zrobić premierem Sikorskiego. Wstępem do tego ruchu miałoby być wzmocnienie partyjnej pozycji Sikorskiego. To byłby jeden z elementów budowania wizerunku Sikorskiego jako przywódcy - tłumaczy politolog z UW