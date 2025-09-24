Bogdan Rymanowski w Polsat News zapytał byłą premier o przemówienie prezydenta USA na 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Donald Trump m.in. skrytykował tę organizację jako bezużyteczną, wezwał państwa do powstrzymania migracji i stwierdził, że nie ma zmian klimatycznych. Mocno skrytykował też swego poprzednika Joe Bidena. Ponadto pogroził Rosji sankcjami, ale zażądał od Europy zaprzestania importu rosyjskiej ropy. Donald Trump, mówiąc często kontrowersyjne rzeczy powoduje, że wstrząsa światem polityki i wreszcie przychodzi opamiętanie - powiedziała Beata Szydło we wtorkowym "Gościu Wydarzeń".

Sikorski ostrzega Rosję

Beata Szydło, była premier, a teraz europosłanka, znana jest z krytycznych wypowiedzi pod adresem obecnej koalicji rządzącej. Teraz zaskoczyła. Szydło nawiązała to wystąpień polskich polityków na forum ONZ. Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego: jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni - powiedział minister SZ Radosław Sikorski na forum ONZ. W późnych godzinach wieczornych we wtorek głos miał zabrać prezydent Karol Nawrocki.

Beata Szydło docenia Sikorskiego

Trzymam kciuki za pana prezydenta Karola Nawrockiego dzisiaj i sądzę, że będzie miał bardzo dobre i mocne wystąpienie. Równie dobre wystąpienie miał pan minister Sikorski. Sądzę, że ta debata między nimi, ta rozmowa, to jest taki dobry moment, żeby ustalić pewne rzeczy. Polska - i rząd, i prezydent, i my wszyscy politycy na arenie międzynarodowej - powinna mówić jednym głosem, a ten głos ma dotyczyć interesu Polski - stwierdziła Beata Szydło w Polsat News.