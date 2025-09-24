Cztery z tych bloków mają powstać w elektrowni atomowej w Buszehr - mieście na południu kraju, położonym nad Zatoką Perską. Lokalizacja tej inwestycji, w tym plac budowy, została już przygotowane, dlatego podpisanie umowy będzie oznaczać początek prac projektowych, inżynieryjnych i innych - powiadomiła agencja IRNA, cytując wypowiedź Eslamiego.

Iran i Rosja zbudują nowe reaktory. Powstanie aż 8 bloków jądrowych

Iran ma obecnie tylko jedną działającą elektrownię atomową, wybudowaną przez Rosję - przypomniała agencja Reutera. Jej moc wynosi około 1 GW.