Iran i Rosja podpiszą w najbliższych dniach umowę o budowie ośmiu nowych bloków jądrowych w Republice Islamskiej - poinformował Mohammad Eslami, szef Organizacji Energii Atomowej Iranu (AEOI) i wiceprezydent Iranu.
Cztery z tych bloków mają powstać w elektrowni atomowej w Buszehr - mieście na południu kraju, położonym nad Zatoką Perską. Lokalizacja tej inwestycji, w tym plac budowy, została już przygotowane, dlatego podpisanie umowy będzie oznaczać początek prac projektowych, inżynieryjnych i innych - powiadomiła agencja IRNA, cytując wypowiedź Eslamiego.
Iran i Rosja zbudują nowe reaktory. Powstanie aż 8 bloków jądrowych
Iran ma obecnie tylko jedną działającą elektrownię atomową, wybudowaną przez Rosję - przypomniała agencja Reutera. Jej moc wynosi około 1 GW.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama