W Nowym Jorku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, podczas którego omawiano naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO. Przedstawiciel Rosji Dmitrij Polański stanowczo odrzucił zarzuty Polski i Estonii, twierdząc, że "nie ma żadnych dowodów" na udział Moskwy w tych incydentach. Przemówienie Radosława Sikorskiego na forum ONZ wywołało falę krytycznych komentarzy w Moskwie.

"Rosja nie ma prawa mieć pretensji"

"Nie będziemy dawać twardej deklaracji, co zrobimy, ale tutaj padło ostrzeżenie, że jeśli dojdzie do kolejnego naruszenia przestrzeni powietrznej, to działaliśmy w obronie własnej i Rosja nie będzie miała prawa mieć pretensji" - oznajmił wicepremier Radosław Sikorski w poniedziałek, po wystąpieniu na Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Reklama

Sikorski odniósł się w ten sposób do ostrzeżenia wobec Rosji, które zawarł w swoim wystąpieniu na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconym piątkowemu wtargnięciu rosyjskich myśliwców w estońską przestrzeń powietrzną. Pytany podczas briefingu prasowego o to, czy Polska będzie strącać rosyjskie samoloty lub inne obiekty, szef MSZ przywołał wcześniejszą deklarację premiera Donalda Tuska w tej sprawie.

Rosja o bezpodstawnych oskarżeniach

Polański odniósł się do wydarzeń z 9 i 10 września, gdy bezzałogowe maszyny naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a w miejscowości Wyryki doszło do zniszczenia domu. "Musieliśmy słuchać bezpodstawnych oskarżeń na temat rzekomych rosyjskich dronów. Do dziś nie ma dowodów, że były nasze" - powiedział rosyjski dyplomata. Dodał, że uszkodzenia w Wyrykach mogły być skutkiem rakiety wystrzelonej z polskiego myśliwca, choć tej wersji nie potwierdziły polskie władze.

Rosyjskie media o polskiej "histerii"

Ostro reaguje rosyjska prasa. "Komsomolskaja Prawda", jeden z najbardziej znanych tytułów propagandowych Kremla, nazwała słowa szefa polskiej dyplomacji "histerią". "Nie jest jasne, skąd ta histeria polskiego ministra" - napisano w gazecie. Jak twierdzą dziennikarze, "Rosja nie naruszała i nie narusza przestrzeni powietrznej żadnego kraju". W artykule odrzucono także zarzuty Estonii dotyczące wtargnięcia rosyjskich myśliwców, twierdząc, że były to "rutynowe loty nad neutralnymi wodami Bałtyku".

Reklama

Rosyjski dyplomata o "rusofobii"

Rosyjski dyplomata Dimitrij Polański w ONZ podtrzymuje linię Kremla, zgodnie z którą Zachód miałby wykorzystywać incydenty do podsycania antyrosyjskich nastrojów. "Ani Warszawa, ani Bruksela nie chcą prawdy. Potrzebują tylko pretekstu do nowej kampanii rusofobii" - mówił rosyjski dyplomata. Rosja zaprzeczyła również zarzutom Estonii, wskazując, że trzy myśliwce lecące z Karelii do Kaliningradu miały przebywać wyłącznie nad neutralnymi wodami Bałtyku.