Nocą z wtorku na środę (23-24 września) na morzu doszło do groźnego incydentu. Flotylla z pomocą humanitarną stała się celem powtarzających się ataków z użyciem dronów. Na pokładach statków są aktywiści i parlamentarzyści z wielu krajów Europy. Wśród uczestników rejsu jest polski poseł, który zaapelował o natychmiastową reakcję władz w Warszawie.

Izrael bombardował z błogosławieństwem Putina? Szokujące kulisy tajnego układu
Izrael bombardował z błogosławieństwem Putina? Szokujące kulisy tajnego układu

Zobacz również

"Nie damy się zastraszyć"

"Wiele dronów, zrzucone niezidentyfikowane obiekty, zakłócona komunikacja i eksplozje słyszane z kilku łodzi" - napisała w komunikacie Globalna Flotylla Sumud, która w zeszłym tygodniu wypłynęła z Tunezji w kierunku Strefy Gazy. "Jesteśmy obecnie ofiarami tych akcji psychologicznych, ale nie damy się zastraszyć" - dodano.

Reklama
Burza po wystąpieniu Trumpa. 'Pokazał ONZ środkowy palec'
Burza po wystąpieniu Trumpa. "Pokazał ONZ środkowy palec"

Zobacz również

"Nie jesteśmy zagrożeniem"

Niemiecka obrończyni praw człowieka Yasemin Acar potwierdziła, że zaatakowanych zostało pięć łodzi. "Nie mamy broni. Nie jesteśmy dla nikogo zagrożeniem" - powiedziała w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, podkreślając, że celem flotylli jest dostarczenie pomocy humanitarnej.

Relacja polskiego posła

Na podkładzie jednej z łodzi jest poseł KO Franciszek Sterczewski. "Przed chwilą zaatakowano statek pod polską banderą, na którym płynę. Dron uderzył bombą hukową w maszt. Wybuch był potężny, ale wszyscy są cali. Uszkodzony został tylko żagiel" - relacjonował około godz. 1:00 w nocy na Facebooku. O godz. 4:30 zaktualizował swój wpis, przekazując, że odbyło się łącznie 13 ataków na 10 statków, 3 łodzie są uszkodzone. "Wzywam polski rząd do ochrony Global Sumud Flotilla i działań na rzecz zakończenia ludobójstwa w Gazie. Musicie działać teraz!" - napisał Sterczewski.

Kryzys humanitarny w Strefie Gazy

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód. To efekt wojny Izraela z Hamasem. Według organizacji humanitarnych sytuacja się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odrzuca zarzuty o to, że jego działania przyczyniają się do głodu i ogłasza kolejne kroki, które mają usprawnić pomoc.