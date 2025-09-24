Nocą z wtorku na środę (23-24 września) na morzu doszło do groźnego incydentu. Flotylla z pomocą humanitarną stała się celem powtarzających się ataków z użyciem dronów. Na pokładach statków są aktywiści i parlamentarzyści z wielu krajów Europy. Wśród uczestników rejsu jest polski poseł, który zaapelował o natychmiastową reakcję władz w Warszawie.

"Nie damy się zastraszyć"

"Wiele dronów, zrzucone niezidentyfikowane obiekty, zakłócona komunikacja i eksplozje słyszane z kilku łodzi" - napisała w komunikacie Globalna Flotylla Sumud, która w zeszłym tygodniu wypłynęła z Tunezji w kierunku Strefy Gazy. "Jesteśmy obecnie ofiarami tych akcji psychologicznych, ale nie damy się zastraszyć" - dodano.

"Nie jesteśmy zagrożeniem"

Niemiecka obrończyni praw człowieka Yasemin Acar potwierdziła, że zaatakowanych zostało pięć łodzi. "Nie mamy broni. Nie jesteśmy dla nikogo zagrożeniem" - powiedziała w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, podkreślając, że celem flotylli jest dostarczenie pomocy humanitarnej.

Relacja polskiego posła

Na podkładzie jednej z łodzi jest poseł KO Franciszek Sterczewski. "Przed chwilą zaatakowano statek pod polską banderą, na którym płynę. Dron uderzył bombą hukową w maszt. Wybuch był potężny, ale wszyscy są cali. Uszkodzony został tylko żagiel" - relacjonował około godz. 1:00 w nocy na Facebooku. O godz. 4:30 zaktualizował swój wpis, przekazując, że odbyło się łącznie 13 ataków na 10 statków, 3 łodzie są uszkodzone. "Wzywam polski rząd do ochrony Global Sumud Flotilla i działań na rzecz zakończenia ludobójstwa w Gazie. Musicie działać teraz!" - napisał Sterczewski.

Kryzys humanitarny w Strefie Gazy

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód. To efekt wojny Izraela z Hamasem. Według organizacji humanitarnych sytuacja się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odrzuca zarzuty o to, że jego działania przyczyniają się do głodu i ogłasza kolejne kroki, które mają usprawnić pomoc.