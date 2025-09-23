Kasparow wrogiem Putina i jego reżimu

Kasparow uciekł z rodziną z Rosji. Obecnie żyje na emigracji w Chorwacji. Legendarny szachista jest zdeklarowany przeciwnikiem Władimira Putina. Otwarcie krytykuje i przeciwstawia się reżimowi dyktatora z Kremla.

Reklama

Kasparow w mediach społecznościowych skomentował słowa Sikorskiego skierowane do Rosjan, które padły z jego ust podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polski minister spraw zagranicznych w swojej wypowiedzi jasno dał do zrozumienia rosyjskiej delegacji, że ostatnie incydenty związane z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski i Estonii nikogo nie zastraszą.

Sikorski ostrzegł Rosję

W przeszłości przymykaliśmy oko na takie sytuacje, ale nie usłyszeliśmy żadnych przeprosin, tylko kłamstwa. Wraz z nasileniem ataków na Ukrainę, zdają się one stanowić wymowny komentarz do obietnicy "przejścia od konfrontacji do dialogu", złożonej przez Władimira Putina na Alasce. Te naruszenia budzą podejrzenia, ponieważ są eskalacją wojny hybrydowej, jaką Rosja prowadzi przeciwko Zachodowi od lat - podkreślił Sikorski.

Reklama

Jesteśmy pokojowymi demokracjami, które starannie unikały aktywnego udziału w waszej próbie ponownego podbicia Ukrainy. Ale nie damy się zastraszyć. Mam tylko jedną prośbę do rosyjskiego rządu. Jeśli kolejny samolot lub pocisk wejdzie w naszą przestrzeń bez pozwolenia, celowo lub przez przypadek, i zostanie zestrzelony, a jego wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu później narzekać. Zostaliście ostrzeżeni. Dziękuję - powiedział stanowczo w ONZ polski minister spraw zagranicznych.

Kasparow odniósł się do słów Sikorskiego

To właśnie na te słowa Sikorskiego w na portalu X zareagował Kasparow. Jak powiedział Truman, on nie zsyła im piekła, on po prostu mówi prawdę, a oni uważają, że to piekło! - napisał legendarny szachista.

Przypomnijmy - w nocy z 9 na 10 września 21 rosyjskich dron naruszyło przestrzeń powietrzną Polski. W ostatnich dniach rosyjskie myśliwce bez zezwolenia wleciały nad terytorium Estonii.